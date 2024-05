Biało-Czerwone rozpoczęły zmagania na Euro od jednobramkowego zwycięstwa nad Belgią. W drugiej kolejce fazy grupowej uległy jednak 0:1 Hiszpankom i o losach awansu musiał decydować ostatni mecz, w którym Polki mierzyły się z rówieśniczkami z Portugalii. Naszej drużynie wystarczył remis i podopieczne Marcina Kasprowicza ten remis wywalczyły. Na gola Weroniki Araśniewicz rywalki odpowiedziały trafieniem Joany Valente, ale do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i to reprezentantki Polski mogły cieszyć się z awansu do półfinału.

W nim los skojarzył naszą drużynę z niezwykle mocną reprezentacją Anglii, która przez fazę grupową przeszła jak burza, wygrywając kolejno z Norweżkami (3:0), Szwedkami (5:1) i broniącymi tytułu Francuzkami (1:0). Półfinałowe rywalki Polek były na fali już od dłuższego czasu. Reprezentantki Anglii do lat 17 po raz ostatni przegrały bowiem... 23 maja 2023 roku, w półfinale ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Od tamtej pory żadna z drużyn nie potrafiła im urwać choćby punktu, a trwająca wciąż passa wynosiła przed starciem z Biało-Czerwonymi 12 spotkań.

Mimo ambitnej postawy podopiecznych trenera Marcina Kasprowicza to rywalki okazały się lepsze. Po golach Niamh Peacock i Very Jones Angielki wygrały 2:0 i to one zagrają w wielkim finale mistrzostw Europy do lat 17.

Nie oznacza to oczywiście, że Polki nie mają już o co walczyć. Ostatnie spotkanie turnieju będzie dla Biało-Czerwonych arcyważne, ponieważ z broniącymi tytułu Francuzkami zagrają nie tylko o brąz Euro, ale i o... wyjazd na mistrzostwa świata, na które zakwalifikują się tylko trzy najlepsze drużyny rozgrywanych w Szwecji mistrzostw Europy. Mundial odbędzie się na przełomie października i listopada na Dominikanie.

"Trójkolorowe", które w ubiegłym roku sięgnęły w tej kategorii wiekowej po złoto, będą faworytkami starcia, ale reprezentacja Polski wcale nie stoi na straconej pozycji! Podczas tego turnieju Francuzki przegrały już dwa mecze (w fazie grupowej uległy 0:1 Anglii, zaś w półfinale zostały rozbite aż 1:6 przez Hiszpanki), a bliskie urwania im punktu były także gospodynie imprezy, Szwedki, które straciły gola na 2:3 w przedostatniej minucie spotkania. Czy podopieczne trenera Marcina Kasprowicza wrócą do Polski z brązowymi medalami?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Francja o brązowy medal mistrzostw Europy U-17 na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 13.00.