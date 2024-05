Czas na kolejną galę UFC. W walce wieczoru wydarzenia zorganizowanego w UFC Apex rękawice skrzyżują Edson Barboza i Lerone Murphy. Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

W przeszłości Barboza należał do czołówki rankingu wagi lekkiej. Od kilku lat Brazylijczyk walczy w dywizji piórkowej. Do najbliższego starcia efektownie walczący 38-latek przystąpi po dwóch zwycięstwach - nad Billym Quarantillo i Sodiqiem Yussuffem. W rankingu kategorii do 145 funtów zawodnik z Rio de Janeiro zajmuje 12. miejsce.

Natomiast Murphy sklasyfikowany jest o dwie pozycje niżej. Anglik nie zaznał jeszcze smaku porażki w zawodowym MMA. Na swoim koncie ma 13 wygranych i jeden remis. "The Miracle" obecnie jest na fali pięciu zwycięstw. W ostatnim pojedynku 32-latek pokonał na punkty Joshuę Culibao.

Interesująco zapowiada się również co-main event, w którym zmierzą się Khaos Williams i Carlston Harris. Co ciekawe, w karcie wstępnej wystąpi dwóch zawodników znznaych z KSW - Abus Magomedov i Oumar Sy.

UFC: Barboza - Murphy. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC: Barboza - Murphy w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):

145 lb: Edson Barboza (24-11) - Lerone Murphy (13-0-1)

170 lb: Khaos Williams (14-3) - Carlston Harris (19-5)

170 lb: Ramiz Brahimaj (10-4) - Themba Gorimbo (12-4)

135 lb: Adrian Yanez (16-5) - Vinicius Salvador (14-6)

115 lb: Angela Hill (16-13) - Luana Pinheiro (11-2)

Karta wstępna (22:00):

205 lb: Oumar Sy (9-0) - George Tokkos (10-3)

155 lb: Victor Martinez (13-5) - Tom Nolan (6-1)

135 lb: Tamires Vidal (7-2) - Melissa Gatto (8-2-2)

185 lb: Abus Magomedov (25-6-1) - Warlley Alves (14-7)

115 lb: Piera Rodriguez (9-1) - Ariane Carnelosi (14-3)

135 lb: Alatengheili (16-9-2) - Kleydson Rodrigues (8-3)

115 lb: Vanessa Demopoulos (10-5) - Emily Ducote (13-8)