Wielki moment gwiazdy Jastrzębskiego Węgla. To zdarza się raz w życiu. "Przepiękny dzień"

Ogromny zaszczyt spotkał lidera i kapitana Jastrzębskiego Węgla Benjamina Toniuttiego. Francuski siatkarz - tuż po zakończeniu sezonu w Polsce - wyruszył do ojczyzny, aby wziąć udział w sztafecie z ogniem olimpijskim. - To był cudowny moment. Z pewnością był to mój pierwszy i ostatni raz w takiej roli, dlatego cieszę się tym bardziej, że mogłem go dzielić z moją rodziną i moimi bliskimi - powiedział zawodnik.

Francja żyje już zbliżającymi się wielkimi krokami igrzyskami. Najważniejsza impreza czterolecia rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia.

Obecnie - na dwa miesiące przed rozpoczęciem - po kraju krąży natomiast sztafeta z płomieniem olimpijskim. Bycie jej członkiem to ogromny zaszczyt dla każdego sportowca. Właśnie spotkał on siatkarza reprezentacji Francji i Jastrzębskiego Węgla - Benjamina Toniuttiego.



Zawodnik odebrał płomień w departamencie Herault i rozpoczął sztafetę w Sete. Nie było w tym przypadku - Toniutti pochodzi właśnie z tego regionu Francji. W miejscowym klubie - Arago de Sete - rozpoczął w 2009 roku seniorską karierę.



- To był cudowny moment. Nie spodziewałem się takich tłumów ludzi, którzy witali mnie na miejscu. Ten widok znaczy dla mnie dużo. Już da się odczuć, że Igrzyska we Francji to będzie istne szaleństwo, biorąc pod uwagę atmosferę. Dla mnie to był piękny moment i przepiękny dzień. Z pewnością był to mój pierwszy i ostatni raz w takiej roli, dlatego cieszę się tym bardziej, że mogłem go dzielić z moją rodziną i moimi bliskimi, a także mogłem reprezentować miasto, w którym na co dzień żyję poza sezonem ligowym. Było mi z tego powodu bardzo miło - powiedział Toniutti, cytowany przez oficjalny portal PlusLigi.



Toniutti wraz z kolegami z reprezentacji Francji będzie bronił w Paryżu olimpijskiego złota wywalczonego w Tokio.