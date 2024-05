Polka, sklasyfikowana na 50. miejscu z światowym rankingu, stoczyła z 30. w tym zestawieniu Rumunką ciekawą walkę, w której nie zabrakło efektownych, kończących zagrań. Jednak obie tenisistki przez większość meczu słabo serwowały, a ten aspekt gry szczególnie zawodził poznaniankę. W dwóch pierwszych gemach serwisowych drugiego seta popełniła aż cztery podwójne błędy (mimo to jeden z nich wygrała). Cirstea zrobiła to m.in. dwukrotnie w ostatnim gemie, co pozwoliło Polce prowadzić w nim 40:15 i wykorzystać pierwszą piłkę meczową.

Łącznie break-pointów w całym meczu było 22, a przełamań - dziesięć.

Był to szósty pojedynek tych tenisistek, a po poniedziałkowym zwycięstwie poznanianki bilans jest remisowy. W drugiej rundzie Linette zmierzy się z rozstawioną z numerem szóstym Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, która wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą. Do tej pory Linette i Aleksandrowa grały ze sobą czterokrotnie i bilans ich bezpośrednich starć to 2-2.

Zmagania w Strasburgu oraz w jednocześnie rozgrywanym turnieju w Rabacie to ostatni etap przygotowań tenisistek przez rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym French Open.

BS, PAP