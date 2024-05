Na te wieści czekał Hurkacz, jest potwierdzenie. I to tuż przed Rolandem Garrosem

Kolejne pozycje niezmiennie zajmują Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz.

ZOBACZ TAKŻE: Wszyscy mówią o finale, a tu jeszcze taki cios. Świątek znów to zrobiła Sabalence

Za plecami czołowej trójki miejscami zamienili się Niemiec Alexander Zverev i Rosjanin Daniił Miedwiediew. Zverev, triumfator niedzielnego finału turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, awansował na czwartą pozycję.

Przed Hurkaczem są jeszcze Rosjanin Andriej Rublow i Norweg Casper Ruud, a czołową dziesiątkę zamyka Bułgar Grigor Dimitrow.

W rankingu ATP Race to Turin, który wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju ATP Finals, zdecydowanym liderem pozostaje Sinner. Na drugą pozycję awansował Zverev, a na trzecią spadł Miedwiediew. Hurkacz wciąż jest jedenasty, ale jego strata do dziesiątego Amerykanina Taylora Fritza zmalała do 20 punktów.