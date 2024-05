Rozstanie po pięciu latach! Siatkarz odchodzi z klubu PlusLigi

Igor Grobelny (rocznik 1993) trafił do klubu z Warszawy w 2019 roku z Cuprum Lubin. Już w swoim drugim sezonie stanowił ważny punkt zespołu przyczyniając się do zdobycia brązowego medalu PlusLigi 2021; kolejny brąz mistrzostw Polski wywalczył w 2024 roku. Do sukcesów osiągniętych w barwach Projektu dołożył jeszcze Puchar Challenge 2024.

Przyjmujący występował w drużynie ze stolicy przez pięć sezonów. W tym czasie rozegrał 126 meczów, w których zdobył 873 punkty.

– To było pięć długich i owocnych sezonów naszego zespołu z Igorem Grobelnym w składzie, który miał duży wkład w nasze wspólne sukcesy. To niezwykle wartościowy zawodnik odnajdujący się w wielu rolach, więc z pewnością będzie stanowił wartość dodaną w nowym zespole – powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Piotr Gacek.