Siatkarski zespół czekał na zwycięstwo... trzy lata. W końcu się udało!

Korea Południowa nie jest - delikatnie rzecz ujmując - potęgą, jeśli chodzi o żeńską siatkówkę. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że przez niemal dokładnie trzy lata ten zespół nie potrafił odnieść zwycięstwa w Lidze Narodów. Po raz ostatni udało się to 14 czerwca 2021 roku, kiedy Azjatki pokonały po tie-breaku Kanadyjki.

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 po raz czwarty! Kapitalny mecz polskich siatkarek na zakończenie turnieju VNL



Tak było aż do niedzieli. W kończącym pierwszy tydzień VNL spotkaniu Koreanki ograły bowiem 3:1 Tajki. Tym samym przerwały passę 30 z rzędu meczów bez zwycięstwa w Lidze Narodów. - To zaszczyt wygrać z tak silnym przeciwnikiem. Tajlandia jest podobną drużyną do nas pod względem fizycznym, więc wiedziałyśmy, że możemy zwyciężyć i bardzo tego chciałyśmy. To zwycięstwo daje nam więcej pewności siebie i mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć więcej niż w ostatnich dwóch latach - powiedziała środkowa Da-Hyeon Lee, cytowana przez portal volleyballworld.com.

Koreanki, dzięki wygranej, awansowały w rankingu FIVB z 43. na 37. miejsce. W kolejnym meczu - 29 maja - zmierzą się z Bułgarkami.