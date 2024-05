Skra ma nowego zawodnika! To jeden z najlepszych siatkarzy zagranicznej ligi

W zakończonych niedawno rozgrywkach PlusLigi Skra zagrała poniżej oczekiwań. I choć do awansu do fazy play-off zabrakło niewiele, to jednak wielokrotni mistrzowie Polski w niej nie wystąpili, zajęli bowiem dziewiąte miejsce. A to przesądziło o nieprzedłużeniu umowy z włoskim szkoleniowcem i zakontraktowaniu nowego - Gheorghe Cretu.

Jednym z warunków rumuńskiego trenera było umożliwienie mu zbudowania składu z perspektywą awansu do fazy play-off kolejnym sezonie i sukcesu - w jeszcze następnym. Włodarze Skry przystali na te warunki, przyszedł więc czas na pierwsze transfery.

W poniedziałek ogłoszono, że nowym zawodnikiem dziewięciokrotnych mistrzów Polski będzie David Dinculescu. Niespełna 20-letni zawodnik z Rumunii był jednym z najlepiej punktujących zawodników rodzimej ligi. W ubiegłym sezonie zdobył 421 punktów.

- David to przedstawiciel młodego pokolenia, ale za sobą ma już sporo grania. Zwłaszcza w ostatnim sezonie umocnił swoją pozycję w przyjęciu CSM Constanta i był podstawowym zawodnikiem zespołu. Dobrze wpisuje się w charakterystykę drużyny, którą zbudowaliśmy na ten sezon - stwierdził prezes Skry, Wiesław Deryło.

To będzie pierwszy zagraniczny klub młodziutkiego przyjmującego. Mierzący 195 cm sportowiec występował dotychczas w Olimpia Titanii Bukareszt, Rapid Bukareszt i CSM Constanta.

To nie pierwszy rumuński siatkarz w zespole z województwa łódzkiego. W ubiegłym sezonie barw Skry bronił Adrian Aciobanitei, który z czasem stał się jednym z liderów drużyny.