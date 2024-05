Babilon MMA 45: Karta walk

Karta walk gali Babilon MMA 45 w Nowym Targu:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min – Szymon Rakowicz (6-2) vs Paweł „The Polish Eagle” Polityło

(8-4)

Walka K1 w limicie do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (31-17) vs Dominik „Japoński Drwal” Zadora

(30-10-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Adam Muzyka (4-1) vs Marcin Skrzek (7-5)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sergiusz Zając (5-1) vs Carlos „Miyagi” Salazar (6-2)

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Marcin „Arab” Kalata (3-5) vs Michał „Benek” Bednarski (1-1)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Sebastian Olszowy (1-0) vs Krzysztof Geburek (1-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Krzysztof Pitoń (debiut) vs Mateusz Dominiak (debiut)

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Maks Karkula vs Filip Kaczorek

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Krystian Jarosz vs Radosław Przekwas

Transmisja na kanałach grupy POLSAT. Bilety dostępne w serwisie Eventim.

Informacja Prasowa