Siatkarski reprezentant Polski zmienia klub! Zostanie w PlusLidze

We wtorek zespół Exact Systems Hemarpol Częstochowa poinformował o ciekawym transferze. Do zespołu spod Jasnej Góry dołączy siatkarski reprezentant Polski - Sebastian Adamczyk.

Ekipa Exact Systems Hemarpol Częstochowa w sezonie 2023/2024 zajęła przedostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. Kibice zespołu z Częstochowy mają nadzieję, że w przyszłym sezonie ich ulubieńcy zaprezentują się z lepszej strony. W tym celu włodarze postanowili ściągnąć do zespołu kilku nowych zawodników.

We wtorek na oficjalnej stronie internetowej klubu spod Jasnej Góry opublikowany został komunikat w sprawie najnowszego transferu. Do drużyny Exact Systems Hemarpol Częstochowa dołączy Sebastian Adamczyk, czyli siatkarski reprezentant Polski, który obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry w Turcji, przed meczami Ligi Narodów.

– Duży wpływ na tę decyzję miał Łukasz Żygadło, który zadzwonił do mnie i opowiedział mi o projekcie, planach wobec klubu Norwid Częstochowa. Przedstawił mi pomysł na skład, który wydaje się przemyślany z konkretnym celem. Przychodzę do Częstochowy z dużymi nadziejami, że zaskoczymy niejednego rywala i stworzymy super atmosferę w zespole, co miejmy nadzieję, przełoży się na wyniki w lidze. Już nie mogę się doczekać pierwszego treningu i zbliżającego się nowego sezonu – powiedział środkowy, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Adamczyk ma już doświadczenie, jeżeli chodzi o grę na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. 25-latek do tej pory reprezentował takie zespoły jak: PGE Skra Bełchatów czy GKS Katowice. Na swoim koncie ma w sumie 51 meczów w PlusLidze, w których zdobył 239 punktów.