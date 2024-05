Słynna siatkarka zawieszona na 6 miesięcy! Surowa kara dla gwiazdy ligi

Półfinałowa rywalizacja pomiędzy tymi klubami była niezwykle zacięta. Drużyna ze stolicy Rosji wygrała gładko pierwszy mecz, rozgrywany we własnej hali, by w dwóch kolejnych spotkaniach przegrać 1:3 i 2:3. Następnie, po pełnym zwrotów akcji starciu, Dinamo wygrało po tie-breaku i doprowadziło do stanu 2-2. O losach awansu do finału musiał zatem przesądzić piąty mecz. W nim siatkarki Lokomotiwu ponownie wzniosły się na wyżyny umiejętności i wygrały 3:1, kończąc półfinałową serię zwycięstwem 3-2.

Po decydującej piłce Natalji Gonczarowej, kapitan Dinama Moskwa, puściły nerwy! Znana siatkarka, mająca w dorobku tytuł mistrzyni świata i dwa złota mistrzostw Europy, pokazała rywalkom... środkowy palec! Zdarzenia nie było co prawda widać w transmisji telewizyjnej, ale uchwycili je zarówno kibice, jak i dziennikarze, a wideo można bez problemu znaleźć w rosyjskojęzycznych mediach społecznościowych.

Wszechrosyjska Federacja Siatkarska (VFW) poinformowała, że jeśli tylko klub z Kaliningradu zgłosi oficjalną skargę na zachowanie Gonczarowej, sprawa trafi do Komisji Dyscyplinarnej, która może surowo ukarać utytułowaną zawodniczkę. Zgłoszenie wpłynęło, a komisja, która obradowała już po zakończeniu sezonu, podjęła decyzję o zdyskwalifikowaniu zawodniczki na sześć miesięcy!

"Natalja Gonczarowa została ukarana odsunięciem od jednego meczu, co oznacza, że zawodniczka nie pojawi się na parkiecie podczas inauguracyjnego spotkania przyszłego sezonu. Ponadto na zawodniczkę nałożono warunkową dyskwalifikację na okres sześciu miesięcy za wulgarne gesty, pokazywane przez nią w półfinałowym starciu z Lokomotiwem. Kara zaczyna obowiązywać od dnia jej nałożenia. Jeśli w tym czasie Gonczarowa popełni jakieś przewinienie, będzie to prowadziło do bardzo poważnych konsekwencji zarówno dla niej, jak i dla jej klubu. Wówczas decyzja o zawieszeniu stanie się bezwarunkowa, a do sześciu miesięcy zostanie doliczony nowy okres" - czytamy w komunikacie VFW.

Jak podaje rosyjski dziennik "Sport-Express", działacze Dinama Moskwa prawdopodobnie nie będą odwoływali się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.