Gwiazda światowej siatkówki podjęła decyzję. Będzie grać w Rosji

Ebrar Karakurt to jedna z najlepszych siatkarek grających na pozycji atakującej na świecie. Turczynka po kilku latach gry w ojczyźnie oraz dwóch sezonach spędzonych we Włoszech, w zeszłym roku postanowiła przenieść się do ligi rosyjskiej. Teraz poinformowano, że przedłużyła umowę z Lokomotivem Kaliningrad o kolejny rok.