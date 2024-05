Wielkie święto koszykówki w Krakowie! Drugiego takiego wydarzenia w Europie nie znajdziecie

To będzie wielkie święto koszykówki w Krakowie! 8 i 9 czerwca w najnowocześniejszej hali sportowej w Polsce – TAURON Arenie Kraków – odbędzie się wielki finał GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej. To największe tego typu wydarzenie w Europie, a w imprezie udział weźmie prawie dwa tysiące dzieci ze szkół podstawowych!

W sumie na boiskach stworzonych na głównej płycie krakowskiej Areny zostanie rozegranych aż dwieście meczów, w których zagrają – w pierwszy dzień – dziewczęta, a w niedzielę chłopcy.

– Z roku na rok nasza liga się rozrasta i nie ukrywam, że jestem zachwycony tym, jak młodzież garnie się do koszykówki. Czerwcowy finał będzie zwieńczeniem całorocznych rozgrywek szkolnych. To bardzo ważne – nie klubowych, a właśnie szkolnych. W rozgrywkach udział biorą zespoły złożone z uczniów poszczególnych szkół podstawowych z wielu miast Małopolski. Dziś, już po kilku latach tych rozgrywek mogę powiedzieć, że skala działania znacząco wykroczyła ponad to, czego się spodziewałem – mówi były koszykarz, reprezentant Polski Grzegorz Radwan, właściciel szkółki sportowej RadwanSport i organizator rozgrywek. To bardzo prężnie działająca w Krakowie szkółka koszykarska, której wychowankowie grają na poziomie lig krajowych w Polsce.

Podstawowym założeniem, oczywiście poza samym promowaniem koszykówki wśród młodzieży szkolnej, jest zachęcanie do aktywności fizycznej. – Na koniec młodzi adepci koszykówki mogą poczuć się jak zawodowi sportowcy wchodząc na płytę największej hali sportowej w Polsce. Widzę po ich reakcjach, jak wielką przygodą i nagrodą dla nich jest to, że mogą zagrać w TAURON Arenie Kraków, w której przecież na co dzień odbywają się najważniejsze sportowe widowiska. Kto wie, może wśród uczestników naszej ligi są przyszłe sportowe gwiazdy, które, już w dorosłym sporcie, znów pokażą się w TAURON Arenie i będą mogły przypomnieć sobie te dni z dzieciństwa. Gorąco w to wierzę – dodaje Radwan.

Rozgrywki GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej z roku na rok zyskują popularność, a niemal w każdym tygodniu odbywają się mecze w poszczególnych dywizjach. Każdy mecz trwa 4 x 7 minut, a rozgrywki odbywają się m.in. w Krakowie, Bochni, Zabierzowie czy Tarnowie. Liga jest podzielona na grupy, a zespoły grając między sobą w ciągu całego roku mogą wywalczyć awans do grupy wyższej. W trakcie czerwcowego wielkiego finału poznamy najlepsze drużyny w poszczególnych grupach. Każda zwycięska drużyna otrzyma puchar i mistrzowskie koszulki, a do rąk wszystkich uczestników trafią pamiątkowe medale. Mecze sędziować będą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

– Każdego roku staramy się, by nasi uczestnicy mieli możliwość spotkania się z wyjątkowymi postaciami koszykówki. Zapraszamy też np. popularnych youtuberów zajmujących się koszykówką, czy treningiem sportowym – podkreśla organizator rozgrywek.

Finał GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej odbędzie się 8 i 9 czerwca w TAURON Arenie Kraków, a zawodniczki i zawodnicy rywalizować będą od godziny 9 do 17. Rywalizacja będzie toczyć się na sześciu boiskach.

