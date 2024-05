74-latek odważył się zadać to pytanie Świątek. Nie było jej do śmiechu

Iga Świątek od wielu tygodni znajduje się w kapitalnej formie, wygrywając poszczególne turnieje. Niedawno świętowała sukces w zmaganiach WTA w Rzymie. Na konferencji prasowej spotkała się jednak z niewygodnym pytaniem znanego dziennikarza Ubaldo Scanagatty. Doszło do wymiany zdań.

Polka przystąpiła do turnieju w stolicy Italii po triumfie w Madrycie. W obu przypadkach nasza zawodniczka w finale zwyciężyła Arynę Sabalenkę. W Wiecznym Mieście wygrała trzeci raz w swojej karierze, udowadniając tym samym, że na mączce nie ma sobie równych.

I właśnie ten temat poruszył 74-letni Scanagatta na konferencji prasowej po finale w Rzymie.

"Wygrałaś trzy razy Roland Garros oraz Rzym. Jak wytłumaczysz, że niesamowicie dominujesz na mączce, ale nie potrafisz tak dominować na innych nawierzchniach? Wszyscy mówią obecnie, że nawierzchnie są do siebie bardziej zbliżone niż 20 lat temu" - zastanawiał się legendarny dziennikarz.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie serce Igi Świątek. "Pomimo niepełnosprawności nigdy nie przestawaj marzyć"

Świątek odpowiedziała pytaniem na pytanie.

"Uważasz, że wszystkie nawierzchnie są takie same? Czy grałeś na nich wszystkich, o których mówisz?" - zapytała Polka.

Wówczas włoski żurnalista nieco streścił swoje wcześniejsze rozważania.

"Według mnie powinnaś wygrywać wszędzie, gdzie grasz" - zasugerował, co spotkało się z krótką reakcją Świątek - "dziękuję".

Scanagatta jednak nie odpuszczał i za chwilę ponownie zapytał Polkę o jej brak dominacji na innych kortach niż mączka.

"Dlaczego nie zwyciężasz na innych kortach tak często, jak na mączce?".

Tym razem nieco już mniej rozentuzjazmowana Świątek odpowiedziała dosadnie.

"Ponieważ różnią się między sobą" - rzekła.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy Scanagatta zaskoczył Świątek swoim pytaniem. Dwa lata temu po finale French Open włoski reporter zapytał Polkę, czy ta nosi makijaż. To akurat spotkało się z większym oburzeniem środowiska dziennikarskiego w tenisie.