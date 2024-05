Co za powrót do gry w trzecim secie! Magda Linette gra dalej w Strasburgu

Magda Linette awansowała do ćwierćfinału WTA w Strasburgu. Polska tenisistka pokonała 2:1 Jekaterinę Aleksandrową w 1/8 finału. Warto podkreślić, że w trzecim secie 32-latka przegrywała 1:3, po czym wygrała pięć gemów z rzędu i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Zawodniczka z Poznania zaczęła mecz od przegranego serwisu. Później jednak doprowadziła do wyrównania przy podaniu rywalki. Potem do końca partii obie tenisistki szły "łeb w łeb". Stało się jasne, że do wyłonienia lepszej zawodniczki konieczne będzie rozegranie tie-breaka. W nim więcej krwi zachowała Rosjanka, która wygrała całą partię 7:6.

W drugiej odsłonie zmagań Linette poradziła sobie znacznie lepiej. Trzykrotnie przełamywała przeciwniczkę. Natomiast Aleksandrowej ta sztuka udała się raz. Przy stanie 5:3 Polka wykorzystała czwartą piłkę setową i zapisała na swoim koncie wygraną 6:3. Tym samym doprowadziła do wyrównania w całym spotkaniu.

Decydująca partia zaczęła się źle dla poznanianki - już na samym początku została przełamana. Kluczowa dla dalszych losów okazał się gem przy stanie 3:2 dla Aleksandrowej. Wówczas Linette wygrała przy serwisie rywalki i doprowadziła do wyrównania. Polka ponownie przełamała przeciwniczkę przy swoim prowadzeniu 4:3. Następnie serwowała na wygraną w meczu. 50. tenisistka rankingu WTA wykorzystała pierwszą piłkę meczową i wygrała 2:1. W ćwierćfinale turnieju w Strasburgu Polka zmierzy się z Madison Keys.

Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)