Gdzie w tym roku będzie wypoczywać Świątek? To tam spędzała urlop w poprzednich latach.

Sezon tenisowy jest długi i wyczerpujący, ale tenisistki znajdują czas, by wypocząć i naładować akumulatory podczas zasłużonych wakacji. Nie inaczej jest w przypadku Igi Świątek, która w minionych latach nie ukrywała przed fanami zdjęć ze swoich zagranicznych podróży.

Krótkie wczasy po Roland Garros? Dlaczego nie!

W 2020 roku Iga zachwyciła świat i jak burza przeszła przez Roland Garros, wygrywając turniej bez straty seta! Polka sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy triumf jeszcze jako nastolatka. French Open sprzed czterech lat zorganizowano nie na przełomie maja i czerwca, a w październiku – było to rzecz jasna spowodowane pandemią COVID-19.

Po swoim sensacyjnym zwycięstwie Iga Świątek stała się ulubienicą polskich i zagranicznych mediów, a jej twarz zaczęła pojawiać się na okładkach renomowanych pism oraz na witrynach najpopularniejszych serwisów internetowych. Polka jeszcze podczas trwania Roland Garros otwarcie mówiła o tym, że jej marzeniem – poza zwycięstwem w turnieju – są wakacje.

Polka postanowiła, choć na chwilę, uciec od medialnej wrzawy i schowała się… nad Bałtykiem!

W tym roku kalendarz WTA jest szalenie napięty, także przez wzgląd na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W związku z tym Świątek z pewnością nie wyrwie się na drugi koniec świata, ale krótki odpoczynek z pewnością będzie istotną częścią jej regeneracji po French Open. W ubiegłym roku polska tenisistka znalazła chwilę, by aktywnie wypocząć i podzieliła się tym ze swoimi fanami na Instagramie.

Iga Świątek na Krecie

Choć ubiegłoroczny Wimbledon z pewnością nie potoczył się po myśli Świątek – Polka odpadła z rywalizacji w ćwierćfinale – to Iga nie miała absolutnie żadnych powodów, by odmówić sobie krótkich, acz zasłużonych wakacji.

Iga była absolutnie zachwycona swoim pobytem na greckiej wyspie, czego wyraz dała na swoim Instagramie. Polka podzieliła się kilkoma zdjęciami ze swoich wczasów, na których widać bijący z niej entuzjazm i zadowolenie. Świątek korzystała z fantastycznej pogody i wspaniałych krajobrazów, a fani docenili jej otwartość i autentyczność. Pierwsza rakieta świata tak opisała swój wyjazd na Kretę:

"Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca… Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi".

Rajskie wakacje Igi Świątek

Na wakacje „pełną gębą” Świątek mogła pozwolić sobie dopiero po oficjalnym zakończeniu tenisowego sezonu 2023. Polka, która w fantastycznym stylu wygrała turniej WTA Finals w Cancun i wróciła na pozycję liderki światowego rankingu. Wcześniej po raz trzeci w karierze triumfowała w Roland Garros.

Na w pełni zasłużone wczasy Świątek nie wybrała się sama. Polka wielokrotnie powtarzała, jak ważna jest dla niej rodzina, a na zdjęciach z wakacji, które opublikowała na swoim Instagramie, pozowała ze swoim tatą, Tomaszem.

Ojciec Igi wspierał ją podczas WTA Finals w Cancun, a następnie wraz z córką wypoczywał na Malediwach. Świątek zakochała się w egzotycznym archipelagu niemal od pierwszego wejrzenia, a czas, który spędziła na rajskich wyspach z pewnością posłużył jej do naładowania akumulatorów, co zresztą widzimy po jej doskonałych startach w 2024 roku.

Polka chętnie dzieliła się z fanami zdjęciami ze swoich wakacji na Malediwach, na których pokazywała nie tylko piękno archipelagu, ale także kilka swoich zdjęć, które z miejsca podbiły serca fanów!

Jak wypoczywa Iga Świątek?

Złośliwi mogliby powiedzieć, że Iga Świątek równie często jak z rakietą jest fotografowana z książką. Polka nie ukrywa swojej pasji do literatury, a w ubiegłym roku na swoim Instagramie promowała akcję Read with Iga in 2023. Wyzwanie polegało na przeczytaniu dwunastu (lub więcej) książek w 2023 roku.

Polka wielokrotnie podkreślała swoją miłość do książek, a jej fotografie z dziełami pióra Kena Folletta, czy słynnym "Przeminęło z wiatrem" robiły furorę w sieci. Literatura to jednak niejedyny sposób Igi na spędzanie wolnego czasu. Poza tym Polka ogląda filmy i seriale, a jako swój ulubiony wskazuje Gilmore Girls.

Śmiało można zatem stwierdzić, że sposób spędzania wolnego czasu przez Igę Świątek nie różni się znacząco od tego, jak wypoczywają „statystyczni” Polacy. Różnica jest jednak taka, że „statystyczni” Polacy o wiele rzadziej zgarniają wielkoszlemowe tytuły.

