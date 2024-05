Bayer spisuje się rewelacyjnie od czasu, gdy drużynę przejął hiszpański trener Xabi Alonso. Pod jego wodzą "Aptekarze" najpierw wspięli się z tabeli z okolic strefy spadkowej na szóste miejsce, dające prawo gry w LE, a w obecnym sezonie zostali pierwszą w historii drużyną Bundesligi, która nie przegrała ani jednego meczu.

Porażki Bayer nie zaznał też w LE ani w Pucharze Niemiec, w którym w sobotę zagra o trofeum z drugoligowym FC Kaiserslautern Tymoteusza Puchacza.

- Zdajemy sobie sprawę, że klub z Leverkusen jest niepokonany i wiemy, jaki ma za sobą niesamowity sezon. Wyniki, które osiągnął, nie są przypadkiem. Musimy mieć duży szacunek i szybko dostosowywać się do sposobu gry przeciwnika - powiedział trener Atalanty Gian Piero Gasperini.

Atalanta jest dość niespodziewanym finalistą, bo po losowaniu końcowych rund fazy pucharowej wydawało się, że Bayer zagra o trofeum z Liverpoolem. "The Reds" nie poradzili sobie jednak z rywalem z Bergamo, wręcz sensacyjnie ulegając na Anfield 0:3. We Włoszech gospodarze przegrali wprawdzie 0:1, ale mieli kontrolę nad przebiegiem meczu i nie pozwolili utytułowanemu rywalowi się rozpędzić.

Dzięki efektownej i coraz bardziej skutecznej grze Atalanta dotarła także do finału Pucharu Włoch, który przegrała z Juventusem Turyn, i zapewniła sobie co najmniej piąte miejsce w ekstraklasie i jest już pewna awansu do Ligi Mistrzów.

- Atalanta to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z najwyższej półki. Trener ma jasny plan, piłkarze mają świetną mentalność, a zespół szeroki skład. Jeśli damy z siebie wszystko, mamy szansę, ale będzie ciężko - ocenił Xabi Alonso.

Bayer ma już w klubowej gablocie europejskie trofeum - w 1988 roku triumfował w Pucharze UEFA, czyli poprzedniku Ligi Europy. Z kolei w 2002 wystąpił w finale Ligi Mistrzów, przegranym z Realem Madryt.

Z kolei Atalanta dopiero w ostatnich latach zaistniała w europejskiej piłce, m.in. w 2020 roku w debiucie w Champions League dotarła do ćwierćfinału, a dwa sezony później wystąpiła w tej fazie Ligi Europy, eliminując w 1/8 finału... Bayer.

W fazie grupowej jednym z rywali Atalanty był Raków Częstochowa. Włoski klub pokonał ustępującego mistrza Polski 2:0 i 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta BC - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.