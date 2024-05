Nieoficjalnie. Chelsea podjęła decyzję w sprawie Pochettino!

Według nieoficjalnych doniesień Mauricio Pochettino przestanie pełnił funkcję menedżera Chelsea. Decyzja o rozstaniu z Argentyńczykiem podobno już zapadła. Klub szuka następcy, a w gronie zainteresowanych pojawia się co najmniej dwóch kandydatów.

52-letni Pochettino trafił na Stamford Bridge przed rozpoczęciem minionego sezonu. Miał odmienić losy klubu, który ostatnio popadł w marazm. Pod jego wodzą doszło do sporej przebudowy zespołu, ale jednocześnie oczekiwano natychmiastowych wyników.

Z tymi drugimi od samego początku rozgrywek pojawił się problem. Chelsea seryjnie traciła punkty i dość szybko wypisała się z wyścigu o czołowe lokaty w Premier League. Dopiero w końcówce sezonu "The Blues" zanotowali zwyżkę formy, co pozwoliło im ostatecznie uplasować się na szóstej lokacie i awansować do Ligi Konferencji.

To jednak nie przekonało działaczy klubu, którzy - według doniesień brytyjskich mediów, podjęli decyzję, że nie będą kontynuować współpracy z byłym menedżerem Tottenhamu. Mówi się, że kością niezgody była polityka transferowa. Pochettino oczekiwał większej władzy przy podejmowaniu decyzji dotyczących sprowadzeniu piłkarzy.

Nie wiadomo, kto będzie następcą Argentyńczyka. W gronie kandydatów wymienia się m.in. Rubena Amorina ze Sportingu oraz Kierana McKennę z Ipswich Town.