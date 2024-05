Co z grą Argentyńczyka dla Polski? Wszystko już jasne

Santiago Hezze od kilku miesięcy znajdował się pod lupą selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Argentyńczyk na początku tego roku otrzymał polski paszport, co mogło otworzyć mu drzwi do gry w naszej kadrze. Tak się jednak nie stanie, ponieważ defensywny pomocnik Olympiakosu otrzymał powołanie do olimpijskiej kadry "Albicelestes".

Temat potencjalnego powołania Hezze do kadry Polski pojawił się w styczniu tego roku, gdy okazało się, że 22-latek otrzymał polski paszport. Jego babcia pochodzi z naszego kraju. Doszło nawet do spotkania piłkarza z selekcjonerem Michałem Probierzem. Ten drugi od razu deklarował, że nie ma szans, aby powołał go już na marcowe baraże do Euro 2024. Obie strony miały wrócić do tematu później.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun odleciał i przyleciał. Zarobki będzie miał wysokich lotów

Teraz wiemy już, że tematu gry Hezze dla naszej reprezentacji nie będzie. Właśnie został powołany przez selekcjonera kadry Argentyny do lat 23, Javiera Mascherano na dwa najbliższe mecze towarzyskie 8 i 11 czerwca z Paragwajem. Informację o tym przekazał grecki dziennikarz George Tsanakas.

Hezze na co dzień jest piłkarzem Olympiakosu. W tym sezonie wystąpił w 49 meczach greckiego giganta. Niebawem zagra w finale Ligi Konferencji przeciwko Fiorentinie.

Dla Hezze ekipa Olympiakosu jest pierwszą z Europy. Wcześniej grał w Argentynie. Polski paszport prawdopodobnie jest mu potrzebny do ominięcia wszelakich trudności dotyczących obywateli spoza Unii Europejskiej przebywających na jej terenie.