Gladiatory ORLEN Superligi Kobiet rozdane! Kto był najlepszy w sezonie?

Cała faza wybrania najlepszych zawodniczek sezonu 2023/2024 składa się z trzech etapów. W pierwszym Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki, które otrzymały nominacje do Gladiatorów. W drugim w każdej z kategorii o zwyciężczyni decydowali kibice (40% wagi głosów) oraz same zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów ORLEN Superligi Kobiet (60% wagi głosów). Wyjątkową kategorią był natomiast Wybór Sezonu – nominowane były w niej szczypiornistki, które najczęściej wygrywały tytuł Zawodniczki Tygodnia. Tu o zwycięstwie zdecydowali wyłącznie kibice. Gladiator dla królowej strzelczyń trafił do zawodniczki, która w trakcie sezonu rzuciła najwięcej bramek.

KGHM MKS Lubin z największą liczbą Gladiatorów

Zawodniczki z Lubina nie tylko zdominowały całe rozgrywki, ale także plebiscyt. W najważniejszej kategorii - Zawodniczka sezonu - po raz trzeci z rzędu zwyciężyła Karolina Kochaniak-Sala. Doświadczona rozgrywająca była motorem napędowym "Miedziowych" w drodze po czwarty z rzędu tytuł Mistrzyń Polski ORLEN Superligi Kobiet.

Skrzydłową Sezonu została Daria Michalak, dla której sezon 2023/2024 w ORLEN Superlidze Kobiet jest najlepszym w jej dotychczasowej karierze. Zawodniczka imponuje przygotowaniem fizycznym, dynamiką oraz efektownymi akcjami ze skrzydła. Michalak świetnie spisywała się nie tylko w ataku, ale też obronie, w której skutecznie wspierała swoje koleżanki.

Po raz piąty Środkową Rozgrywającą Sezonu została Patricia Matieli. Reprezentantka Brazylii imponowała finezją i lekkością gry. Zawodniczka „Miedziowych” nie tylko potrafi rzucać efektowne bramki, ale również doskonale asystuje i czyta grę.

KGHM Zagłębie Lubin to zespół, który w trakcie zakończonego właśnie sezonu, był drużyną, która straciła najmniej bramek. Duża w tym zasługa Joanny Drabik, która odebrała Gladiatora w kategorii Obrończyni Sezonu. Drabik od lat jest czołową defensorką zespołu z Lubina.

Odkryciem Sezonu (zawodniczka do 23 lat) została Daria Przywara, która przyszła do Zagłębia z pierwszoligowej wówczas Arki Gdynia. Przywara bez kompleksów odnalazła się w zespole Mistrzyń Polski, notując przy tym świetne występy, m.in. rzuciła 12 bramek podczas spotkania z MKS FunFloor Lublin oraz godnie zastąpiła kontuzjowaną Karolinę Kochaniak-Salę.

3/4 statuetki dla ekipy MKS URBIS Gniezno

MKS URBIS w ORLEN Superlidze występuje od sezonu 2022/2023. W ubiegłym roku "Pszczółki" zajęły ósme miejsce. W tym solidna forma pomogła im w wywalczeniu czwartej lokaty. Duża w tym zasługa Roberta Popka, który jako sternik MKS-u, świetnie poukładał grę w drużynie, z powodzeniem wprowadzając do niej przed sezonem nowe zawodniczki. Zasługi i trud jaki trener włożył w prowadzenie zespołu zostały zauważone przez Kapitułę i kibiców, którzy wybrali go na Trenera Sezonu.

Wśród zawodniczek najjaśniejszą postacią gnieźnieńskiego zespołu była bez wątpienia Malwina Hartman, która jako jedyna w tegorocznym plebiscycie może poszczycić się zdobyciem dwóch Gladiatorów. Hartman została Boczną Rozgrywającą Sezonu oraz Królową Strzelczyń, notując w całym sezonie 149 bramek. To była dla Hartman przełomowy kampania, w której dostała o wiele więcej szans na grę. Przełożyło się to nie tylko na dużą ilość zdobytych bramek, ale zanotowanych asyst (203).

W kategorii Wybór Sezonu triumfowała Aleksandra Hypka, dla której był to pierwszy sezon w barwach MKS-u URBIS Gniezno. Hypka w sezonie 2023/2024, dzięki swoim spektakularnym interwencjom, została dwukrotnie wybrana do tytułu Zawodniczki Tygodnia. Młoda bramkarka była pewnym punktem w gnieźnieńskiej bramce, a jej interwencje przyczyniły się do historycznego, czwartego miejsca zespołu w ORLEN Superlidze Kobiet.

2 Gladiatory dla Handball JKS Jarosław

Bramkarką Sezonu została Weronika Kordowiecka, która fenomenalnie spisywała się w bramce, a jej dzięki swoim interwencjom, potrafiła w pojedynkę zmieniać losy spotkań na korzyść zespołu z Jarosławia. Bramkarka była filarem swojej drużyny, wielokrotnie ratując go z opresji w kluczowych sytuacjach. Pani Kapitan Handball JKS-u, Sylwia Matuszczyk otrzymała statuetkę w kategorii Obrotowa Sezonu. W zakończonym sezonie Matuszczyk wniosła do zespołu dużą jakość, spokój i doświadczenie. Obrotowa świetnia ustawiała się na kole -zdobyła 97 bramek, przy skuteczności sięgającej aż 76%. W Jarosławiu z pewnością będzie jej brakować, ponieważ w kolejnym sezonie Matuszczyk wraca do Lublina.

Lista zwyciężczyń plebiscytu Gladiatory 2023/2024

Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat)

Daria Przywara (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Obrończyni Sezonu

Joanna Drabik (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Skrzydłowa Sezonu

Daria Michalak (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Obrotowa Sezonu

Sylwia Matuszczyk (Handball JKS Jarosław)

Środkowa Rozgrywająca Sezonu

Patricia Matieli (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Boczna Rozgrywająca Sezonu

Malwina Hartman (MKS URBIS Gniezno)

Bramkarka Sezonu

Weronika Kordowiecka (Handball JKS Jarosław)

Trener Sezonu

Robert Popek (MKS URBIS Gniezno)

Zawodniczka Sezonu

Karolina Kochaniak-Sala (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Wybór Sezonu

Aleksandra Hypka (MKS URBIS Gniezno)

Królowa strzelczyń

Malwina Hartman (MKS URBIS Gniezno)