Jest rozpatrywany przez potentata. Właśnie otrzymał propozycję gigantycznej podwyżki

Angielskie media od wtorkowego wieczoru szukają następcy Mauricio Pochettino w Chelsea. Lista kandydatów składa się z kilku trenerów, a jednym z pierwszych, o których informowali, był Kieran McKenna. Jego aktualny klub chce jednak zrobić wszystko, by go zatrzymać.

Ipswich Town pod jego wodzą wywalczyło awans do Premier League, więc nikogo nie może dziwić, że w klubie są bardzo zadowoleni z jego pracy. W obawie o możliwe odejście do Chelsea, działacze beniaminka chcą zaoferować 38-latkowi nowy kontrakt.

Ma on obowiązywać cztery lata, a McKenna będzie mógł liczyć na zarobki rzędu pięciu milionów za sezon. Byłoby to czterokrotnie większa pensja niż ta, którą ma obecnie - poinformował Charlie Wyett z "The Sun".

Ipswich musiało działać szybko, ponieważ nie tylko Chelsea jest zainteresowana McKenną. Wcześniej mówiło się o możliwym ruchu Brighton, które szuka następcy Roberto de Zerbiego.

Ostatnie słowo będzie jednak należało do samego McKenny.

Co ciekawe, kilka godzin później "BBC" poinformowało, że McKenna odrzuci każdą ofertę, jaką zaproponuje mu Ipswich Town.