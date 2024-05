Koniec fenomenalnej serii Bayeru! Atalanta górą w finale Ligi Europy

Początek gry bezdyskusyjnie należał do ekipy z Bergamo. Piłkarze Atalanty zepchnęli rywali do defensywy i szukali szans na strzelenie gola. Jedną z nich wykorzystali w 12. minucie. Prawą stroną boiska popędził Davide Zappacosta. Włoch płasko zagrał piłkę w pole karne. Tam znalazł się Lookman. Nigeryjczyk uwolnił się spod opieki Exequiela Palaciosa i posłał futbolówkę do siatki. Atalanta zasłużenie wyszła na prowadzenie.

Zespół z północy Italii nie poprzestał na tym. W 26. minucie padła bramka na 2:0. Ponownie w roli głównej wystąpił Lookman. 26-latek przejął piłkę przed polem karnym, minął obrońcę Bayeru i oddał precyzyjny strzał w róg bramki Mateja Kovara. Po tym golu tempo gry nieco się uspokoiło. Drużyna z Bergamo kontrolowała przebieg gry i nie pozwoliła "Aptekarzom" na stworzenie większego zagrożenia pod bramką Juana Musso.

Tuż przed przerwą na 3:0 mógł jeszcze trafić Charles De Ketelaere. Na posterunku był jednak czeski golkiper Bayeru. Po upływie pierwszych 45 minut zawodnicy Atalanty mieli nad przeciwnikami dwa gole przewagi.

Piłkarze Bayeru niejednokrotnie udowodniali w tym sezonie, że potrafią wychodzić z opresji. Dlatego wydawało się, że po zmianie stron podopieczni Xabiego Alonso ruszą do ataku i zaczną odrabiać straty. W ich poczynaniach ofensywnych brakowało jednak konkretów. W 59. minucie gry po centrze Jeremiego Frimponga z woleja uderzał Amine Adli, ale Marokańczyk nieczysto trafił w piłkę.

Hiszpański trener mistrza Niemiec próbował wprowadzić zmiany, które wpłynęłyby na obraz gry. Na boisku pojawili się Robert Andrich i Adam Hlozek. W końcu jednak nadeszła 76. minuta, kiedy to marzenia Bayeru o zwycięstwie definitywnie zostały pogrzebane. Po raz trzeci do siatki w tym meczu trafił Lookman. Podawał Gianluca Scamacca, a Nigeryjczyk pewnym strzałem pokonał Kovara.

"Aptekarze" szukali jeszcze gola honorowego, lecz bezskutecznie. Atalanta w znakomitym stylu wygrała finał Ligi Europy i sięgnęła po pierwsze w historii klubu trofeum międzynarodowe. Natomiast Bayer przegrał po raz pierwszy od 51 spotkań. Kapitalna seria dobiegła końca. Przypomnijmy, że tegorocznych zwycięzców Bundesligi czeka jeszcze finał Pucharu Niemiec, w którym zmierzą się z FC Kaiserslautern.

Atalanta BC - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

Bramki: Lookman 12, 26, 76