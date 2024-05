Przypomnijmy, że pod koniec 2013 roku Schumacher uległ wypadkowi na nartach we francuskich Alpach. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 długo przebywał w śpiączce. Od ponad dekady legendarny kierowca wyścigowy przechodzi rehabilitację. Jego stan zdrowia jest jednak owiany tajemnicą. Do przestrzeni publicznej przedostają się jedynie szczątkowe informacje. Niemieckie media w większości przypadków szanują prywatność rodziny i nie szukają sensacji.

Inaczej postąpił "Die Aktuelle". Sfabrykowana rozmowa z Schumacherem ukazała się w wydaniu z dnia 15 kwietnia 2023 roku. "Pierwszy wywiad", "Światowa sensacja" - tak brzmiały duże napisy na okładce. Co prawda dziennikarze tabloidu poinformowali, że za "wywiadem" stoi AI, ale zrobili to jedynie drobnym drukiem. W tekście pojawiły się informacje, jakoby 55-latek potrafił przejść samodzielnie kilka metrów i wciąż walczył o powrót do sprawności.

Na reakcję rodziny kierowcy nie trzeba było długo czekać. Schumacherowie pozwali Funke Mediengruppe, do której należy tabloid. W międzyczasie pracę straciła redaktorka naczelna gazety. Teraz niemieckie media poinformowały, że proces się zakończył się. Bliscy legendy Formuły 1 otrzymają 200 tysięcy euro odszkodowania.

Michael Schumacher to jeden z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. W królowej motorsportu ścigał się w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Na swoim koncie ma siedem tytułów mistrza świata (tyle samo ma Lewis Hamilton). Po wypadku z 2013 roku Niemiec ani razu nie pojawił się w przestrzeni publicznej. Ponadto do mediów nie dostało się żadne zdjęcie z jego procesu rehabilitacji.