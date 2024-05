Polak wystąpi na hitowej gali UFC! Zawalczy na terenie rywala

Poznaliśmy rywala, z którym Łukasz Brzeski (9-4-1-1NC, 5 KO, 2 Sub) zmierzy się w kolejnym pojedynku w UFC. Przeciwnikiem 32-latka będzie Michael Parkin (9-0, 5 KO, 1 Sub). Polsko-angielskie starcie dojdzie do skutku 27 lipca na UFC 304 w Manchesterze. Brzeski spróbuje zadać pierwszą porażkę w karierze niepokonanemu oponentowi.