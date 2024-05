Drugi mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów zostanie rozegrany w czwartek. Siatkarze trenera Nikoli Grbica zmierzą się z Kanadą. Kiedy mecz Polaków w Lidze Narodów? O której godzinie? Gdzie oglądać transmisję? Transmisja meczu siatkarzy Polska – Kanada w Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go.

Na inaugurację siatkarskiej Ligi Narodów Polacy pewnie pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:0. Była to powtórka finału VNL sprzed roku. Na turnieju w Antalyi obie reprezentacje, mając już zapewnione olimpijskie paszporty, nie zagrały jednak w najmocniejszych składach. Po głębsze rezerwy sięgnęli Amerykanie, którzy przyjechali do Turcji bez zawodników już powołanych do olimpijskiej kadry, a także bez... selekcjonera. Johna Sperawa zastępuje podczas tego turnieju Andy Read. Biało-czerwoni wywiązali się z roli faworyta, pewnie wygrali w trzech setach, a najwięcej emocji przyniosła trzecia partia, zwieńczona rywalizacją na przewagi.

Zobacz także: 3:0 na inaugurację! Polscy siatkarze pewnie pokonali reprezentację USA

W czwartek w kolejnym meczu turnieju Polska zmierzy się z Kanadą. Obrońców tytułu czeka trudniejsze zadanie, bo Kanada przyjechała w najmocniejszym składzie. Drużynę spod znaku Klonowego Liścia prowadzi Tuomas Sammelvuo – były trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i przyszły Asseco Resovii. Kanadyjczycy pierwsze spotkanie VNL 2024 również mają już za sobą. Pokonali w nim reprezentację Turcji 3:1.



Format rozgrywek Ligi Narodów pozostał taki sam, jak w zeszłym roku. Każda z 16 reprezentacji wystąpi w trzech turniejach, w każdym zagra po cztery mecze. Siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej, a także Polska jako gospodarz, wystąpi w turnieju finałowym, który odbędzie się w Łodzi w dniach 27–30 czerwca.

Kiedy mecz Polska – Kanada w siatkówce?

Transmisja meczu siatkarzy Polska – Kanada w czwartek 23 maja o godzinie 15.50 Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 rozpocznie się o godzinie 14.00.