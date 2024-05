Siatkarski reprezentant Polski zadecydował! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Szymon Jakubiszak (rocznik 1998) ma już za sobą osiem sezonów w PlusLidze. Cztery pierwsze w Treflu Gdańsk (2016–20), następnie jeden w Cuprum Lubin (2020–21), a ostatnie trzy w Indykpolu AZS Olsztyn. Jak się okazało, środkowy kolejny rok spędzi w klubie ze stolicy Warmii. Jakubiszak, który zaczynał karierę jako przyjmujący, rozegrał w PlusLidze łącznie już 214 meczów. Aż 99 z nich w barwach Indykpolu AZS; zdobył dla tego klubu 541 punktów – 384 w ataku, 137 blokiem i 20 zagrywką. Niezwykle udany był dla niego miniony sezon. Był podstawowym zawodnikiem Zielonej Armii i zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepiej blokujących PlusLigi (78 punktów).

Dobra postawa w PlusLidze zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski. Mistrz świata i mistrz Europy juniorów, zadebiutował w seniorskiej kadrze podczas towarzyskiego spotkania z Niemcami w katowickim Spodku. Trener Nicola Grbić powołał Jakubiszaka na pierwszy turniej siatkarskiej Ligi Narodów w tureckiej Antalyi.

– Cieszę się, że w kolejnym sezonie będę mógł reprezentować barwy Indykpolu AZS Olsztyn. Razem z narzeczoną bardzo dobrze czujemy się w tym mieście, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy się pozostać w stolicy Warmii i Mazur. Miniony sezon był dla mnie udany, a wiem, że Klub chce na mnie postawić w kolejnym roku – jestem za to wdzięczny i chcę sprostać temu zadaniu – powiedział Szymon Jakubiszak.

– Bardzo się cieszę z przedłużenia umowy z Szymonem. Będzie to jego czwarty sezon w Indykpolu AZS Olsztyn, co świadczy o tym, że jest zadowolony z pobytu w Olsztynie. Cieszę się również, że dzięki dobrej grze w minionym sezonie, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Szymon ma potencjał, aby na stałe "zadomowić" się w kadrze Nikoli Grbicia – stwierdził prezes klubu Tomasz Jankowski.