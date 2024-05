Hurkacz z jednym rywalem mniej? Finalista Wimbledonu podjął decyzję ws. Roland Garros

Matteo Berrettini wycofał się z udziału we French Open. Włoch potwierdził w mediach społecznościowych, że nie zdołał odbudować formy po niedawnej chorobie przed startem Roland Garros.

W ostatnich latach Berrettini jest trapiony przez plagę kontuzji i chorób. Ostatnia z nich wyeliminowała go z turniejów w Monachium, Madrycie i Rzymie. Wygląda na to, że nie zdążył się wykurować na czas przed French Open i zrezygnował z udziału w turnieju. 28-latek poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: Ile mogą zarobić Świątek i Hurkacz na Roland Garros? W grze ogromne pieniądze

"Pomimo treningów na coraz wyższym poziomie, mój zespół i ja czujemy, że nie jestem jeszcze gotowy na wiele pięciosetowych meczów z rzędu. Poczekam z powrotem do sezonu na trawie. Dziękuję za wasze nieustające wsparcie. Już prawie jestem gotowy, dajcie mi jeszcze chwilę" - czytamy w jego relacji na Instagramie.

Berrettini raz dotarł do finału turnieju wielkoszlemowego, na Wimbledonie w 2021. Na kortach Rolanda Garrosa najdalej dotarł do ćwierćfinału, także w 2021. W karierze najwyżej był na 6. pozycji w rankingu, ale przez trapiące go w ostatnich latach kontuzje aktualnie znajduje się na 96. lokacie.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport