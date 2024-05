Pożegnanie ze Skrą! Siatkarz był związany z klubem od 2020 roku

Przemysław Kupka (rocznik 2001) związał się z bełchatowską Skrą w 2020 roku. Kolejne trzy sezony spędził jednak na wypożyczeniu w drużynach występujących na zapleczu PlusLigi, KPS Siedlce (2020–21, 2022–23) oraz Mickiewiczu Kluczbork (2021–22). Przed sezonem 2023/24 23–letni atakujący wrócił do Bełchatowa i występował w barwach PGE GiEK Skry.

– Niestety, nie udało nam się osiągnąć upragnionego awansu do play-off, co było naszym celem przed sezonem. Tak to już jest w sporcie, że nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć to, co sobie zakładamy. Mam nadzieję, że pomimo braku awansu do najlepszej ósemki, daliśmy naszym kibicom masę pozytywnych emocji – powiedział Przemysław Kupka.



W barwach PGE GiEK Skry atakujący pojawił się na plusligowych parkietach w 28 spotkaniach, zapisując na swoim koncie 41 punktów. Najlepszy występ w sezonie zanotował w domowym meczu z Jastrzębskim Węglem (1:3), w którym zastąpił niedysponowanego Dawida Konarskiego. Zdobył wówczas 17 punktów, w tym 16 atakiem.



– Przemysław zawsze był gotowy i chętny, by pomóc drużynie w ważnych momentach. Można było na niego liczyć. Dziękujemy mu za ten sezon i jego pełne zaangażowanie – powiedział prezes KPS Skra Bełchatów, Wiesław Deryło.

– To młody chłopak z potencjałem i jeszcze dużo fajnego grania przed nim. Życzymy mu dużo sukcesów wiceprezes dodał wiceprezes Tomasz Koprowski.