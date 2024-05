UFC docenia reprezentantów Polski. Kolejny z nich zawalczy na hitowej gali

W środę informowaliśmy, że do karty walk gali UFC 304 w Manchesterze dodane zostało starcie Łukasz Brzeski vs Michael Parkin. Jak się okazuje, zawodnik z Poronina nie będzie jedynym Polakiem, który 27 lipca wejdzie do oktagonu. Dołączył do niego Robert Bryczek. Jego rywalem będzie Christian Leroy Duncan.