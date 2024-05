Dobre występy Polaków podczas mityngu w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięstwo Andrejczyk

Majewska swój rekordowy wynik uzyskała w eliminacjach. W finale miała 13,26, ale wystarczyło to do zwycięstwa. Druga była Czeszka Tereza-Elena Sinova - 13,34.

"Czuję się niesamowicie. Tych emocji było bardzo dużo. Zrobiłam to, co mogłam najlepiej. Na moim stadionie udało mi się zająć pierwsze miejsce. Na treningach biegałam szybko, ale wcześniej nie mogłam tego pokazać na zawodach. To napędza do działania" - oznajmiła pochodząca z Gorzowa Majewska.

ZOBACZ TAKŻE: Małżeństwo zdobyło srebro! Wybitne osiągnięcie w Osijeku

Andrejczyk w pierwszej serii rzuciła oszczepem 62,02 i nie poprawiła już tego rezultatu. Druga była Brytyjka Rebekah Walton - 56,02.

Wśród mężczyzn najlepszy w tej konkurencji był Cyprian Mrzygłód, który posłał oszczep na odległość 80,87. Za nim uplasowali się Norweg Kasper Sagen - 80,01 i Dawid Wegner - 78,28.

Maksymilian Szwed czasem 45,75 wygrał bieg na 400 m. Wśród kobiet najszybsze na tym dystansie były Włoszka Ilaria Accame i Kinga Gacka - obie 52,29, Litwinka Modesta Morauskaite - 52,56 oraz Iga Baumgart-Witan - 52,57.

"Bieganie 400 m w 52 sekundy średnio mnie interesuje w tym sezonie. Dzisiaj były podmuchy wiatru, czekam na dobre warunki. Forma będzie szła w górę. Czuję, że wróciłam do siebie po tych kontuzjach. Liczę, że będzie szybciej" - powiedziała Gacka, która uzyskała najlepszy wynik w karierze.

Magdalena Bokun skoczyła w dal 6,43 i o centymetr pokonała Nikolę Horowską.

W konkursie rzutu dyskiem triumfował Victor Hogan z RPA, który w najlepszej próbie uzyskał 64,29. Drugi był Włoch Alessio Mannucci - 63,24, a trzecie miejsce zajął Robert Urbanek - 63,21.

Specjalizujący się w biegu na 400 m Igor Bogaczyński tym razem triumfował na dwa razy krótszym dystansie. Przebiegł 200 m w 20,57 i wyprzedził drugiego Łukasza Żoka o 0,09 sekundy. Obaj poprawili rekordy życiowe.

Konkurs skoku wzwyż wygrała Ukrainka Julia Czumaczenko, która zaliczyła wysokość 1,88. W trójskoku najlepsza była jej rodaczka Olga Korsuń - 13,76.

PAP