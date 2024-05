Skandal! Polka ograbiona z olimpijskiej kwalifikacji i finałów ME!

W Budapeszcie trwają mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej. To dla „artystek” szansa na wywalczenie ostatnich biletów do Paryża. Tę szansę perfekcyjnie wykorzystała Liliana Lewińska, która na planszy była zdecydowanie najlepsza spośród zawodniczek liczących się w walce o ostatni europejski bilet do Paryża. Kwalifikacji olimpijskiej Polka została pozbawiona przy „zielonym stoliku”.

Jeśli rywalizacja oceniona zostałaby w sposób sprawiedliwy 15-letnia Liliana Lewińska pokonałaby swoją najgroźniejszą rywalkę w drodze do Paryża o co najmniej 4 punkty. Przegrała o 0,25 punktu. To wyniki i informacje jeszcze nieoficjalne. Polski Związek Gimnastyczny składa protesty i interwencje w Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) i przygotowuje pismo do MKOl-u. Organizatorem zawodów jest European Gymnastics.



Podczas mistrzostw Europy w Budapeszcie miała toczyć się walka o dwie ostatnie kwalifikacje do igrzysk w Paryżu – dla jednej indywidualistki – najwyżej sklasyfikowanej spośród zawodniczek, które nie wywalczyły awansu z ubiegłorocznych mistrzostw świata oraz dla jednego zespołu w układach zbiorowych - również niezakwalifikowanego z mistrzostw świata (ta rywalizacja odbędzie się w sobotę). W obu tych konkurencjach w gronie największych faworytek do olimpijskiej przepustki znajdowały się Polki – Liliana Lewińska (podwójna mistrzyni świata juniorek sprzed roku) oraz reprezentacja Polski w układach zbiorowych, która kilkukrotnie stawała w tym sezonie na podium Pucharu Świata.

Rywalizacja indywidualistek rozpoczęła się w czwartek. W gronie najgroźniejszych rywalek 15-letniej Liliany Lewińskiej były wymieniane: Panagiota Lytra z Grecji i reprezentująca od 2023 roku Cypr: Vera Tugolukova (do 2022 roku startująca w barwach Rosji). Pierwsza z walki „odpadła” Greczynka, popełniając poważne błędy w pierwszych układach. Po niej startowały Cypryjka i Polka, w tej samej grupie startowej, z tymi samymi przyborami w odstępie zaledwie kilku minut. Zaczęła Tugolukova od poprawnego wykonania układu z piłką – jej ocena zwaliła z nóg – 34 punkty – absolutnie nieadekwatne do wykonania układu. Chwilę później – fenomenalnie, niemal perfekcyjnie z dbałością o każdy detal i artyzm na najwyższym poziomie prezentuje się Lewińska. Ocena 32,200. Protest, który można złożyć tylko do oceny trudności i weryfikacja noty za piłkę do poziomu 32,400. 1,600 straty na starcie. Układ numer dwa (obręcz) – Tugolukova popełnia dwa poważne błędy: 31,750 – znowu ocena zawyżona w każdej z komisji; Liliana po świetnym wykonaniu 32.850… Na półmetku rywalizacji 0,5 straty Polki do oceny trenującej na co dzień w Rosji Cypryjki. To oficjalne wyniki, a co za nimi stoi…

W największym skrócie… Tzw. Sędzią Supervisor kwalifikacji olimpijskich podczas mistrzostw Europy jest Przewodnicząca Komitetu Technicznego gimnastyki artystycznej w European Gymnastics – Cypryjka Evangelia Trikomiti, a to oznacza, że w przypadku zbyt dużych rozbieżności w ocenach sędziów z danej komisji może te oceny zablokować i nakazać ich zmniejszenie lub zwiększenie przez jedną z sędziów. Jak się okazało z 8 składowych ocen Liliany Lewińskiej pani Supervisor zablokowała aż 7, a niektóre z nich nawet w przypadku, gdy nie było regulaminowych rozbieżności! Mało tego, w jednej z komisji jako sędzia zasiadała jej córka, a Tugolukova oficjalnie jest zawodniczką klubu o takiej samej nazwie co nazwisko obu pań. Przy dwóch układach to mogło oznaczać dla Liliany łączne odjęcie nawet ponad 3 punktów!

W piątek sytuacja się powtórzyła. Liliana Lewińska zaprezentowała się na swoim najwyższym światowym poziomie, bez znaczących błędów zarówno w układzie ze wstążką, jak i maczugami, błędy znowu były za to widoczne u Tugolukovej. To nie przeszkodziło pani przy zielonym stoliku tak zarządzić ocenami, by batalię o ostatnią kwalifikację olimpijską dla Europejki o 0,25 punktu wygrała Tugolukova…

Mało tego! Drastyczne zaniżenie not Lewińskiej w układach z obręczą i piłką poskutkowało także brakiem jej kwalifikacji do finałów z poszczególnymi przyborami i realnej walki o medale w tej imprezie – jej pierwszej seniorskiej imprezie mistrzowskiej!

Obecni na miejscu przedstawiciele Polskiego Związku Gimnastycznego z prezesem Leszkiem Blanikiem na czele interwencje rozpoczęli już podczas trwania czwartkowej rywalizacji.

- Od 40 lat jestem w sporcie i gimnastyce i niejedno już widziałem także w stosunku do mojej osoby, ale to, co wydarzyło się szczególnie w pierwszym dniu kwalifikacji jest jawnym wypaczeniem wyniku i skandalem! Prawie każda ocena Liliany była blokowana i weryfikowana na niekorzyść naszej reprezentantki! Według naszej oceny stanowisko Przewodniczącej Komitetu Technicznego zostało wykorzystane w celu przeforsowania kwalifikacji dla reprezentantki jej kraju... – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl prezes PZG. - Będziemy walczyć o zasady fair play i wykorzystamy każdą możliwość weryfikacji zawodów i walki mimo wszystko o przepustkę dla Liliany, która była zwyczajnie lepszą zawodniczką. W odróżnieniu do gimnastyczki z Cypru wykonała wszystkie swoje układy na wysokim poziomie, a jej rywalce dla przykładu zupełnie nie udał się układ z obręczą.

Oficjalnie ostatnia europejska nominacja do Paryża nie została jeszcze przez FIG ogłoszona.

15-latce z Wrocławia, prowadzonej przez mamę Krystynę Leśkiewicz-Lewińską, należą się ogromne brawa i gratulacje, że mimo pełnej świadomości tego, co się wokół dzieje, i jak bardzo jest krzywdzona, wtrzymała presję i na planszy zaprezentowała mistrzostwo sportowe i psychiczne i to, że słowa o jej potencjale na mistrzynię świata nie są wyssane z palca! Podkreśleniem tego są słowa wsparcia płynące do naszej zawodniczki w komentarzach z całego świata.

Bardzo dobrze w imprezie zaprezentowała się także Emilia Heichel, którą najprawdopodobniej wraz z Lewińską zobaczymy w finale wieloboju mistrzostw Europy oraz nasze juniorki – Oliwia Maslow zdobyła brąz w finale układu z obręczą, a Ksenia Zhyzhych była 7-ma we wstążce.

W sobotę rozstrzygnie się rywalizacja wśród zespołów w układach zbiorowych. Głównymi rywalkami Polek w walce o ostatnie miejsce w Paryżu są reprezentantki Azerbejdżanu. To z tego kraju pochodzi także Prezydent European Gymnastics – Farid Gayibov. Oby na ostateczne rozstrzygnięcia wpływ miała forma zaprezentowana w sobotę na planszy w Budapeszcie, a nie inne wpływy…