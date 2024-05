Jedna z ostatnich szans na bilet do Paryża! Za nami drugi dzień Equestrian Festival Baborówko

O pulę nagród równą 70 000 euro walczą zawodnicy z aż 16 krajów, w tym Argentyny, Japonii, Niemiec czy Australii. W najważniejszym konkursie CCI4*-S prowadzi Felix Vogg ze Szwajcarii z wynikiem 24.8 punktów karnych. W drugim konkursie rangi czterech gwiazdek liderką została Lea Siegl z Austrii, która osiągnęła wynik 28.6 pkt. Jedną z największych gwiazd wydarzenia jest złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, Julia Krajewski, która aktualnie znajduje się na miejscu trzecim w konkursie CCI3*-S.

- To mój drugi występ w Baborówku. Pierwszy był, jeśli się nie mylę, dwa lata temu, więc jeden z moich koni już tutaj startował. Dla nas to bardzo fajne zawody, dzięki którym możemy przygotować konie do kolejnych występów. Jeżeli chodzi o próbę terenową, to jest ona dość trudna, ale sprawiedliwa. Wszystko jest świetnie przygotowane, podłoże jest dobre, organizatorzy naprawdę o wszystko zadbali - powiedziała Polsatowi Sport Julia Krajewski.

W tej samej kategorii najlepszy wynik wśród Polaków osiągnął Mateusz Kiempa, znajdujący się na 8. miejscu spośród 43 koni.

Jutro w podpoznańskim ośrodku jeźdźcy podejmą wyzwanie krosu, który jest zdecydowanie najbardziej widowiskowym elementem zawodów rozgrywanych we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Zachęcamy do kibicowania Polakom, dla których Baborówko jest przystankiem w drodze do Paryża.

- Baborówko to jedna z ostatnich możliwości do zdobycia minimum na igrzyska olimpijskie, więc na pewno jest o co walczyć - powiedział Henryk Święcicki, dyrektor zawodów.

Program wydarzeń:

Sobota, 25.05.2024

KROS

- 10:00 - Kros (próba terenowa) CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze

- 12:00 - Pokazy (Arena A)

- 13:30 - Kros (próba terenowa) CCI4*-L o puchar Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 15:00 - Kros (próba terenowa) CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

- 17:30 - Kros (próba terenowa) CCI1*-Intro o puchar Carr & Day & Martin

Arena D

- 8:00 - Skoki CCI2*-S o puchar Duon Dystrybucja

Skoki CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo (CCI2*-S & CCIYH2*-S wspólna lista startowa)

- 11:30 - Skoki CCI1*-Intro o puchar Carr & Day & Martin

Niedziela, 26.05.2024

Arena A

- 9:45 - Skoki CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze

- 12:15 - Skoki CCI4*-L o puchar Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 13:00 - Konkurs pokazowy - Sztafeta zaprzęg-samochód

- 14:15 - Skoki CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

- 15:30 - Ceremonie dekoracji

KROS

- 11:00 - Kros (próba terenowa) CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo

Kros (próba terenowa) CCI2*-S o puchar Duon Dystrybucja

- 16:00 - Zaprzęgi parokonne - Maraton

Annamaria Sobierajska, Polsat Sport