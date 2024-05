Dwa tygodnie z tenisem w Polsat Box Go.

W Porte d'Auteuil, na najsłynniejszym glinianym korcie w 16. dzielnicy Paryża, od 26 maja do 9 czerwca będzie trwać wielkie święto fanów tenisa – French Open. W drugim turnieju wielkoszlemowym w sezonie zobaczymy naszą mistrzynię, liderkę światowego rankingu WTA Igę Świątek, która drugi rok z rzędu będzie bronić tytułu i zawalczy o czwarty triumf. W głównej drabince rozgrywek zobaczymy także Magdalenę Fręch i Magdę Linette, a wśród mężczyzn Huberta Hurkacza.

Jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema można oglądać online i na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go – na kanałach Eurosport.

Już tylko 2 dni dzielą nas od 4 rund rozgrywek – ćwierćfinałów, półfinałów oraz finałów kobiet i mężczyzn najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie. Tegoroczna edycja French Open odbędzie się w dniach 26 maja – 9 czerwca. To niezwykłe wydarzenie, którego fani tenisa nie mogą przegapić.

W drugim turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie najwyżej uplasowana Iga Świątek drugi rok z rzędu bronić będzie tytułu i zawalczy o czwarte zwycięstwo w stolicy Francji. Nasz kraj oprócz Igi Świątek reprezentować będą Magda Linette oraz Magdalena Fręch. W rywalizacji panów w grze pojedynczej zobaczymy Huberta Hurkacza, który we French Open rozstawiony jest z numerem ósmym. Oprócz gry pojedynczej, w trakcie Roland Garros rozgrywany jest również turniej gry podwójnej oraz mikstów.

W zeszłym roku Iga Świątek pokonała w finale Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Wśród mężczyzn zwyciężył Serb Novak Djoković, pokonując Norwega Caspera Ruuda 7:6(1), 6:3, 7:5.

Tenisowe zmagania można oglądać na wielu urządzeniach, online, na kanałach Eurosport dostępnych w serwisie Polsat Box Go.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z m.in. Ligą Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+SPORT3i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

