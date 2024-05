Przed nami niezwykłe i ostatnie już emocje związane z żeńskim tenisem w Strasburgu! Już w sobotę na francuski kort wyjdą Danielle Collins i Madison Keys. Obie zawodniczki rozstrzygną między sobą rywalizację o miano najlepszej tenisistki tego turnieju, który obfitował w kilka niespodzianek.

Collins w drodze do finału pokonała Anhelinę Kalininę z Ukrainy, a wcześniej mierzyła się z Francuzką - Clarą Burel. Co ciekawe - już w ćwierćfinale po starciu ze wspomnianą Kalininą odpadła faworytka turnieju Marketa Vondrousova, więc droga do finału była dla Collins dość łatwa.



Keys z kolei "zaszła za skórę" polskim fanom, bowiem na poziomie ćwierćfinału okazała się lepsza od Magdy Linette. Polka musiała uznać wyższość rywalki po deszczowym pojedynku, w którym nawet wymuszona przerwa nie powstrzymała Amerykanki. W półfinale Keys była już lepsza od Ludmiły Samsonowej.



Relacja live i wynik na żywo meczu Danielle Collins - Madison Keys od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport