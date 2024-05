Nie żyje polski piłkarz. "Był współautorem historycznego awansu"

Jerzy Daniło swojej pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sanoku, mieście swojego urodzenia. W 1971 roku przeniósł się do Resovii, której barwy reprezentował do 1980. Następnie wyemigrował do Chicago, gdzie przez trzy lata bronił barw lokalnego Croatian Chicago.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do Polski i zaczął karierę trenerską. Początkowo prowadził zespoły młodzieżowe Resovii i był asystentem trenera pierwszego zespołu. Następnie rozpoczął pracę jako szkoleniowiec pierwszej drużyny w innych zespołach, między innymi w Stali Sanok, czyli klubie, którego był wychowankiem, Kolbuszowiance Kolbuszowa czy Czarnych Jasło.

O śmierci Daniły dowiedzieliśmy się z komunikatu Resovii.

"Barw naszego Klubu bronił do końca lat 70, grając na pozycji pomocnika. Był współautorem historycznego awansu Resovii do II ligi w 1977 roku." - wspomina Daniłę podkarpacki klub.

"CWKS Resovia Rzeszów S.A. pragnie wyrazić najszczersze kondolencje Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego" - kończy komunikat Resovia.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport