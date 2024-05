Wielkie emocje w siatkarskim hicie! Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie

Brazylijczycy bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie. "Canarinhos" bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie, wygrywając partię do 13. W kolejnej części rywalizacji sytuacja była już diametralnie inna. Tym razem to Argentyńczycy lepiej prezentowali się na parkiecie. Nic zatem dziwnego, że wygrali seta (25:20) i tym samym doprowadzili do wyrównania.

Siatkarze z Argentyny poszli za ciosem i sięgnęli po zwycięstwo także w trzeciej odsłonie hitowej rywalizacji (25:19). Już wydawało się, że Brazylijczycy ponownie w tej edycji Ligi Narodów będą musieli przełknąć gorycz porażki, jednak Bernardo Rezende był w stanie zmotywować swoich podopiecznych do lepszej gry.

"Canarinhos" doprowadzili do wyrównania, wygrywając czwartego seta po bardzo wyrównanej walce (25:23). Przez to o wyniku starcia musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachowali Brazylijczycy, którzy wygrali ostatnią część starcia (15:11).

Tym samym zawodnicy z Kraju Kawy wygrali swój pierwszy mecz podczas tegorocznej Ligi Narodów - wcześniej przegrali z Kubą 1:3. Argentyńczycy natomiast nadal nie mogą pochwalić się zwycięstwem w tej edycji międzynarodowej rywalizacji. Przed spotkaniem z Brazylią polegli w starciu z Japonią.

Argentyna - Brazylia 2:3 (13:25, 25:20, 25:19, 23:25, 11:15)