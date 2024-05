Wszystko już jasne. Europejski gigant zmieni trenera

"AC Milan składa podziękowania od serca Piolemu i jego całemu sztabowi za prowadzenie pierwszego zespołu przez ostatnie pięć lat, zapewnienie niezapomnianego triumfu w lidze i przywrócenie klubowi należnego miejsca w najważniejszych europejskich rozgrywkach" - napisano w komunikacie.

Przed ostatnią kolejką Serie A "Rossoneri" mają 74 punkty i zakończą sezon na drugiej pozycji. Mistrzem został ich lokalny rywal Inter - 93 pkt, a trzecia Bologna i czwarty Juventus mają po 68 pkt.

W Lidze Mistrzów i Pucharze Włoch Milan spisał się poniżej oczekiwań kierownictwa. Zajął trzecie miejsce w "grupie śmierci" w Champions League z Borussią Dortmund, Paris Saint-Germain i Newcastle United, a następnie dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy, z której wyeliminowała go AS Roma. W krajowym Pucharze podopieczni Piolego ponieśli porażkę również w ćwierćfinale - z Atalantą Bergamo.

Pioli zasiądzie na ławce trenerskiej Milanu w sobotni wieczór, gdy jego podopieczni podejmą ostatnią w tabeli Salernitanę Mateusza Łęgowskiego.

Według mediów następcą Piolego ma zostać Portugalczyk Paulo Fonseca, który w tym sezonie zajął z Lille czwarte miejsce we francuskiej ekstraklasie.

PAP