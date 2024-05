Jagiellonia Białystok mistrzem Polski!

Jagiellonia Białystok została piłkarskim mistrzem Polski w sezonie 2023/2024! W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zespół Adriana Siemieńca pokonał u siebie Wartę Poznań 3:0. To pierwszy tytuł w historii klubu z Podlasia. Ponadto poznaliśmy ostatniego spadkowicza z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Do ŁKS Łódź i Ruchu Chorzów dołączyła wspomniana Warta.

Białostoczanie bardzo szybko ułożyli mecz pod swoje dyktando. W piątej minucie gry wynik spotkania otworzył Nene, a sześć minut później na 2:0 podwyższył Taras Romańczuk. Trzecią bramkę piłkarze Jagiellonii zdobyli w 26. minucie. Autorem trafienia był Jesus Imaza. Wysokie prowadzenie sprawiło, że zawodnicy "Jagi" nie musieli nerwowo spoglądać na wynik opóźnionego z powodu złych warunków atmosferycznych meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. Przypomnijmy, że drużyna Jacka Magiery był ostatnią, która mogła jeszcze zagrozić Jagiellonii. W przypadku zwycięstwa ekipa z Podlasia nie musiała się martwić wynikiem meczu Śląska.

Ostatecznie Jagiellonia wygrała 3:0 i zapewniła sobie mistrzostwo Polski. Wicemistrzostwo przypadło Śląskowi, a trzecie miejsce zajęła Legia Warszawa, która w ostatniej serii gier pokonała u siebie Zagłębie Lubin. O wiele bardziej emocjonująca niż walka o tytuł okazała się rywalizacja o utrzymanie.

Dopóki Lech Poznań prowadził z Koroną Kielce, to "Złocisto-Krwiści" byli za burtą PKO BP Ekstraklasy. Obraz meczu zmieniła jednak czerwona kartka dla Filipa Marchwińskiego. Od tamtej pory "Kolejorz" musiał grać w osłabieniu. Kielczanie skrzętnie to wykorzystali i zdobyli dwie bramki. Później VAR anulował gola Mikaela Ishaka i Korona utrzymała prowadzenie do końca meczu. Tym samym do strefy spadkowej zepchnięta została Warta i to ona ostatecznie rozpocznie przyszły sezon na zapleczu elity. Dodajmy, że za sprawą zwycięstwa Korona wskoczyła na 14. miejsce. Na 15. lokatę spadł Radomiak, który przegrał z Widzewem.

Trwa mecz Raków - Śląsk, którego wynik będzie kluczowy dla losów tego, kto zajmie miejsca 4-7. Na ósmej pozycji uplasowało się Zagłębie, które wyprzedziło Widzewa Łódź, Piasta Gliwice i Stal Mielec. Na 12. miejscu rozgrywki ukończył najlepszy z beniaminków - Puszcza Niepołomice. Kolejne miejsca zajęły Cracovia, Korona i Radomiak. W przyszłym sezonie w PKO BP Ekstraklasie nie zagrają ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Warta Poznań.