Wiemy, kto zagra w PKO BP Ekstraklasie! Wisła Kraków upokorzona

Przed 34. kolejką wiedzieliśmy, że pewna awansu jest Lechia Gdańsk. Do tego z ligi spaść zdążyły Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Zagłębie Sosnowiec.

Najważniejsze spotkanie odbyło się w niedzielę w Gdyni, gdzie Arka podejmowała GKS Katowice. Było to bezpośrednie spotkanie o drugie miejsce w tabeli. Gospodarzom wystarczał remis, podczas gdy goście musieli wygrać.

I to goście wyszli na prowadzenie w 26. minucie za sprawą pięknej bramki Adrian Błąda. Takim wynikiem zakończył się ten mecz, co oznacza, że katowiczanie zagrają w przyszłym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Arce zostaje rywalizacja w barażach.

Ciekawe było też w dolnej części tabeli. O utrzymanie walczyły Resovia Rzeszów oraz Polonia Warszawa. W lepszej sytuacji byli ci drudzy, którzy mieli punkt przewagi. I choć nie mieli łatwo, to wygrali 2:1. Tym samym zapewnili sobie pierwszoligowy byt.



W tym samym czasie Resovia pokonała na wyjeździe Wisłę Płock 2:1, jednak te trzy punkty ostatecznie nic im nie dały.

Duża niespodzianką zakończył się mecz Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Goście wygrali 3:0, co oznacza, że zdobywca Fortuna Pucharu Polski kolejny sezon spędzi na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Awans do PKO BP Ekstraklasy: Lechia Gdańsk, GKS Katowice.

Baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy: Arka Gdynia, Motor Lublin, Górnik Łęczna, Odra Opole.

Spadek do II Ligi: Resovia Rzeszów, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Zagłębie Sosnowiec.

Wyniki 34. kolejki Fortuna 1 Ligi:

Motor Lublin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (2:0)

Bramki: Michał Król 16, Rafał Król 36 -Miroslav Ilicic 49.

Wisła Płock - Resovia Rzeszów 1:2 (0:1)

Bramki: Jesper Westermark 75 - Marcin Urynowicz 11, Filip Mikrut 89.

Stal Rzeszów - Polonia Warszawa 1:2 (1:1)

Bramki: Szymon Kądziołka 29 - Krzysztof Koton 6, Bartosz Biedrzycki 71.

Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec 2:0 (1:0)

Bramki: Natan Malczuk 43, Mateusz Machaj 55.

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk 4:1 (1:1)

Bramki: Krzysztof Drzazga 30, Nemanja Mijuskovic 56 (rz.k.), Wiktor Bogacz 60, Wiktor Bogacz 64 - Jakub Sypek 2.

Odra Opole - Znicz Pruszków 2:0 (1:0)

Bramki: Mateusz Kamiński 34, Maksymilian Hebel 81.

GKS Tychy - Górnik Łęczna 0:1 (0:0)

Bramka: Piotr Starzyński 77.

Arka Gdynia - GKS Katowice 0:1 (0:1)

Bramka: Adrian Błąd 26.

Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:3 (0:0)

Bramki: Maciej Wolski 53, Maciej Wolski 72, Jakub Wróbel 89.

Polsat Sport