Wahler z Carjatan S i Siegl z DSP Fighting Line triumfatorami Equestrian Festival Baborówko

W niedzielę zakończyły się międzynarodowe zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, które odbywały się od czwartku w podpoznańskim ośrodku jeździeckim Baborówko Equestrian.

W zawodach o randze czterech gwiazdek w końcowej klasyfikacji najlepiej zaprezentował się Niemiec Christoph Wahler wraz z Carjatan S (CCI4*-S) oraz Austriaczka Lea Siegl z DSP Fighting Line (CCI4*-L).

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka sytuacja od 1947 roku! O zwycięstwie decydował fotofinisz

- Trasa była trudna, czyli taka, jaka powinna być w tak dużym konkursie - skomentował Jan Kamiński, reprezentant Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najlepszą polską parą była Małgorzata Korycka, która wraz z Canvalencią uplasowała się na miejscu 9. konkursu krótkich czterech gwiazdek. Natomiast zwycięstwem wśród Polaków może pochwalić się Mateusz Pabijanek, który wraz z Tango 310 uzyskał wynik 31.6 punktów.

- Próba skoków to, przynajmniej dla mnie, jedna z trudniejszych prób. Konie są rozciągnięte po krosie, rozgalopowane i nie zawsze tak uważne na przeszkodach. Dla koni to próba koncentracji, uwagi i dokładności, a dla jeźdźców to zdecydowanie próba nerwów - powiedziała Wiktoria Knap, reprezentantka Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



W konkursie CCI3*-S liderką pozostała Szwedka Louise Romeike wraz z Perseverance Madame D' Engelbourg Z, która po skokach utrzymała wynik końcowy 24.9 punktów.

Annamaria Sobierajska, Polsat Sport