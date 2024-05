Wyzwanie już w drugiej rundzie? Była liderka rankingu WTA potencjalną rywalką Świątek

Jeśli Iga Świątek pokona w poniedziałek Francuzkę Leolię Jeanjean w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, to jej kolejną rywalką w Paryżu będzie Naomi Osaka. Japońska tenisistka wygrała z Włoszką Lucią Bronzetti 6:1, 4:6, 7:5.

26-letnia Osaka to była liderka światowego rankingu, która w tym sezonie wróciła do gry po macierzyńskiej przerwie. W dorobku ma cztery wielkoszlemowe tytuły, po dwa w Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020).

W Paryżu jednak nigdy sobie dobrze nie radziła. Nawet raz nie udało jej się przebrnąć trzeciej rundy, a w ostatnim występie w 2022 roku przegrała już pierwszy mecz.

Świątek mierzyła się z nią dwukrotnie. W 2019 roku, gdy miała zaledwie 18 lat, uległa jej w Toronto 6:7 (4-7), 4:6. Natomiast w 2022 roku w Miami Polka wygrała 6:4, 6:0.

Jeśli podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego pokona Jeanjean, to z Osaką zmierzy się w środę.

Prowadząca na liście WTA Świątek w Paryżu walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf.

