Grbić podsumował grę Polaków. Padły gorzkie słowa

Polacy rywalizowali w tureckiej Antalyi, gdzie na inaugurację pokonali USA bez straty seta. Nasi siatkarze poszli za ciosem w dwóch kolejnych konfrontacjach, czego dowodem wygrane z Kanadą 3:1 oraz Holandią 3:0.

O wiele gorzej mistrzom Europy poszło w ostatnim starciu ze Słowenią, o czym świadczy porażka 0:3. W każdym z setów rywale mieli przewagę. Jest to niewątpliwie rysa na szkle reprezentacji Polski, o której nie omieszkał wspomnieć Grbić.

- Nie lubię przegrywać, podobnie jak nikt z naszego zespołu. Jeśli przeciwnik gra tak jak Kanada w pierwszym secie, kiedy grali sto procent w ataku, a każda piłka w obronie była dotknięta, to ciężko się gra. Ale Słowenia nie zagrała na sto procent. Widziałem wiele razy jak grali lepiej. Widziałem jednak, że nie ma u nas tej energii jaką mieliśmy od pierwszego dnia. A bez niej zaczynamy robić rzeczy, których nie chcę, abyśmy robili. Te rzeczy są małe, ale dla mnie są bardzo ważne. Co robimy na bloku, na wystawie, w obronie, co musimy robić taktycznie. I jeżeli rywal zmieni coś w swojej grze, musimy się adaptować - rzekł w gorzkich słowach Serb.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ubiegłoroczni triumfatorzy Ligi Narodów opuścili Turcję z bilansem trzech zwycięstw i porażki, co nie jest złym rezultatem. Po pierwszym tygodniu zmagań w tych rozgrywkach tylko Włosi i Słoweńcy są niepokonani.

- Na końcu myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze trzy spotkania, ale ze Słowenią zagraliśmy źle. Żadna porażka nie jest taka sama. Przykro mi, że przegraliśmy w taki sposób. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra lekcja dla nas, co musimy zmienić, jeżeli będziemy w takiej samej sytuacji - skwitował Grbić.

Polacy najbliższy mecz w Lidze Narodów zagrają 4 czerwca z Bułgarią.

