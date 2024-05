Duży problem Nikoli Grbicia! Wszystkiemu winni zawodnicy...

Za nami trzy spotkania Ligi Narodów siatkarzy, w których reprezentacja Polski zaprezentowała się niezwykle dobrze. Biało-Czerwoni odprawili z kwitkiem kolejno kadry USA (3:0), Kanady (3:1) oraz Holandii (3:0). Polacy występ na olimpijskich parkietach mają już zapewniony, podobnie jak start w turnieju finałowym VNL 2024, którego będą gospodarzem, ale zawodnicy powołani na turniej w Turcji nie zamierzają odpuszczać, zwłaszcza że gra toczy się o ogromną stawkę.

Mowa o docenieniu w oczach selekcjonera Nikoli Grbicia, który niedługo będzie musiał stanąć przed sporym wyzwaniem i powołać trzynastu zawodników na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Wszyscy zawodnicy, którzy pojechali do Antalyi prezentują świetną formę, a przecież w Spale, gdzie przygotowuje się reszta kadry wciąż pozostaje wielu wybitnych zawodników. To może przysporzyć Grbiciowi wiele problemów, choć trzeba przyznać, że to dość pożądany dylemat dla każdego trenera.



- Nigdy nie widziałem Bednorza w takiej formie. Bołądź i Szalpuk świetnie się prezentują, Śliwka wraca do swojej dyspozycji, zaś Kamil Semeniuk jak zawsze jest maszyną. Chciałbym, żeby każdy z nich osiągnął swój najlepszy możliwy poziom, nawet jeśli będzie to dla mnie oznaczać potwornie trudne rozterki przy wyborze olimpijskiej dwunastki - powiedział trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.



Grbić podkreślił również, że na tak wysoką formę przekłada się równie dobra dyspozycja podczas treningów, gdzie wszyscy wywierają na siebie pozytywną presję.



- Dlatego chcę każdemu zawodnikowi dać szansę, żeby się rozwinął. Widzę wysoką jakość na treningach. Podczas zajęć cały czas konfrontują się z podwójnym czy potrójnym blokiem, silną zagrywką do odebrania, ale to wszystko przekłada się później na mecze - dodał selekcjoner.



Rywalizacja w fazie grupowej Ligi Narodów będzie rozgrywana od 21 maja do 23 czerwca, w tym okresie każda z 16 drużyn weźmie udział w trzech turniejach, podczas których rozegra po dwanaście spotkań. Odbędzie się sześć turniejów, na których zostanie rozegranych łącznie 96 meczów. Turniej finałowy zostanie zorganizowany w dniach 27–30 czerwca w Łodzi. Zagra w nim siedem czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Polska w roli gospodarza.

