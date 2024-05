Dawna potęga wraca do gry! Oto nowy lider siatkarskiej Ligi Narodów

Jeszcze kilkanaście lat temu taka sytuacja nikogo by nie dziwiła. Kuba uchodziła za czołową drużynę globu, co potwierdziła chociażby na mundialu w 2010 roku, na którym sięgnęła po wicemistrzostwo świata. Kolejne lata były jednak bardzo trudne dla kubańskiej siatkówki. Problemy polityczne sprawiły, że czołowi siatkarze postanowili wybrać grę dla innych reprezentacji. Jednym z nich był Wilfredo Leon, który trafił do kadry "Biało-Czerwonych".

Przed rokiem Kubańczycy wrócili do Ligi Narodów. Ostatecznie zajęli w niej dopiero 13. miejsce. Przebieg tegorocznych rozgrywek wskazuje jednak, że kubańska siatkówka powoli wraca na właściwe tory. Podopieczni Jesusa Cruza mają za sobą cztery mecze, z których wygrali trzy. W pokonanym polu zostawili Brazylijczyków, Niemców i Irańczyków. Jedyną porażkę ponieśli po tie-breaku z Japończykami.

Szczególnie istotna okazała się wygrana 3:1 nad rozczarowującym w tej edycji LN Iranem. Dzięki niej Kubańczycy awansowali na pierwszą lokatę w tabeli Ligi Narodów. Naturalnie w przypadku zwycięstwa Polaków lub Włochów w niedzielę stracą prowadzenie.

Zmagania w Lidze Narodów stanowią również szansę dla Kubańczyków na gromadzenie punktów w rankingu FIVB. Na jego podstawie wyłonieni zostaną ostatni uczestnicy igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po wygranych w LN reprezentacja Kuby awansowała na dziewiąte miejsce w zestawieniu.

Skrót meczu Iran - Kuba