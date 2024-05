Spotkaniem z reprezentacją Słowenii zakończą Polacy rywalizację na turnieju Ligi Narodów w Antalyi. Będzie to starcie dwóch niepokonanych dotychczas drużyn. Kiedy Polacy grają w Lidze Narodów? Gdzie oglądać transmisję? O której godzinie mecz? Transmisja meczu siatkarzy Polska – Słowenia w Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go.

Polscy siatkarze rozpoczęli rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów od zwycięstwa 3:0 nad reprezentacją USA, która występuje w Antalyi w rezerwowym składzie. W drugim spotkaniu ekipa trenera Nikoli Grbicia zmierzyła z Kanadą. Choć przegrała pierwszego seta, w kolejnych była już górą i zgarnęła komplet punktów wygrywając 3:1. Trzeci mecz przyniósł zwycięstwo 3:0 nad Holandią.

Słowenia również zanotowała trzy zwycięstwa, choć dwa z tych spotkań rozstrzygała na swoją korzyść dopiero po tie-breakach. Ich pierwszy mecz to jedno z najbardziej zaciętych starć w tej edycji. Słowenia wygrała to starcie 3:2, wygrywając w tie-breaku... 27:25! Emocjonujące widowisko zamknął asem serwisowym Toncek Stern. W drugim meczu podopieczni trenera Gheorghe Cretu ograli 3:1 Francję. Do rozstrzygnięcia rywalizacji z Kanadą potrzebowali pięciu partii. Pokonali przeciwników 3:2 (15:10 w tie-breaku).

W rozgrywkach Ligi Narodów gra 16 reprezentacji. Każda z nich wystąpi w trzech turniejach, w każdym rozegra po cztery mecze. Siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej oraz Polska jako gospodarz wystąpi w turnieju finałowym, który odbędzie się w Łodzi w dniach 27–30 czerwca.

Kiedy mecz Polska – Słowenia w siatkówce?

Transmisja meczu siatkarzy Polska – Słowenia w niedzielę 26 maja o godzinie 12.50 w Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 od godziny 12.00.