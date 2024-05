Nieprawdopodobne emocje we Wrocławiu! Trefl Sopot zagra w finale Orlen Basket Ligi

Koszykarze Trefla Sopot pokonali WKS Śląsk Wrocław i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. W walce o mistrzostwo Polski zmierzą się z zespołem King Szczecin. Rywalizacja o złoto rozpocznie się w piątek 31 maja.

Trochę lepiej to spotkanie rozpoczęli przyjezdni, którzy po trafieniach Aarona Besta mieli cztery punkty przewagi. Dość szybko do wyrównania doprowadzał jednak Angel Nunez. Wrocławianie potrafili nawet na chwilę wyjść na prowadzenie po rzutach wolnych Mateusza Zębskiego, ale później do głosu doszedł Jakub Schenk. Dzięki jego trójce po 10 minutach było 13:20.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Real Madryt przegrał w finale

W drugiej kwarcie straty rzutami z dystansu zmniejszał Jakub Nizioł. Późniejsza akcja wykończona przez Nuneza ponownie dawała przewagę gospodarzom. Kolejne trójki trafiał jednak Schenk, a to stawiało sopocian w lepszej sytuacji. Ostatecznie właśnie dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 31:36.

W trzeciej kwarcie Benedek Varadi i Geoffrey Groselle dawali nawet dziewięć punktów przewagi ekipie trenera Żana Tabaka. Straty znowu krok po kroku zmniejszali Hassani Gravett oraz Angel Nunez. Szybko trójkami sytuację opanowali jednak Auston Barnes i Aaron Best. Spotkanie było dość wyrównane - rzut z dystansu Jakuba Schenka ustalił wynik spotkania na 57:63 po 30 minutach.

Trójki Jakuba Nizioła i Sauliusa Kulvietisa pozwalały wrócić do gry gospodarzom na początku kolejnej części meczu. Przewagę po chwili zapewniał Gravett! Końcówka była niezwykle zacięta. Kluczowym zawodnikiem był Schenk, który najpierw doprowadzał do remisu, a po chwili wyprowadzał swoją drużynę na prowadzenie. Walkę na linii rzutów wolnych w ostatnich sekund wygrała ekipa z Sopotu. Trefl zwyciężył ostatecznie 81:77 i tym samym zagra w finale ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Schenk z 29 punktami i 3 asystami. Jakub Nizioł zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 6 zbiórek.

WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 77:8 (13:20, 18:16, 26:27, 20:18)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-1 dla Trefla. W finale Trefl zmierzy się z Kingiem Szczecin, a Śląsk o trzecie miejsce zagra ze Spójnią Stargard.

Śląsk Wrocław: Jakub Nizioł 16, Angel Nunez 12, Dusan Miletic 10, Hassani Grevett 9, Daniel Gołębiowski 9, Saulius Kulvietis 9, Marek Klassen 4, Łukasz Kolenda 4, Mateusz Zębski 4, Arciom Parachouski 0;

Trefl Sopot: Jakub Schenk 29, Geoffrey Groselle 11, Aaron Best 11, Benedek Varadi 8, Paul Scruggs 7, Auston Barnes 6, Andy Van Vliet 5, Mikołaj Witliński 4, Jakub Musiał 0, Jarosław Zyskowski 0

PLK.pl