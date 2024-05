Polski siatkarz odchodzi z wicemistrza PlusLigi. "Czasami potrzeba nowego bodźca"

Od 2021 roku Szalacha rozegrał dla "Jurajskich Rycerzy" 72 mecze - 58 w PlusLidze, osiem w Lidze Mistrzów, cztery w Pucharze CEV oraz dwa w Pucharze Polski. W sezonie 2022/2023 był podstawowym środkowym drużyny trenera Michała Winiarskiego. Wystąpił w 33 spotkaniach PlusLigi, w których zdobył 193 punkty. W kolejnych rozgrywkach był głównie zmiennikiem kapitana zespołu Mateusza Bieńka oraz MVP ostatniej edycji Pucharu Polski Miłosza Zniszczoła. Sezon 2023/2024 zakończył z dziewiętnastoma występami w PlusLidze i pięćdziesięcioma zdobytymi w nich punktami.

Były już gracz Aluronu, a wcześniej m.in. Jastrzębskiego Węgla, Chemika Bydgoszcz i AZS-u Częstochowa, z zespołem z Zawiercia zdobył dwa medale PlusLigi - brązowy (2022) i srebrny (2024) - oraz wygrał Puchar Polski (2024).

W kolejnym sezonie Szalacha będzie już zawodnikiem innego klubu. - Odchodzę z Zawiercia, bo czuję, że możliwość naszej współpracy na ten moment się wyczerpała. Czasami potrzeba nowego bodźca, nowego otoczenia, żeby wykrzesać z siebie więcej i ciągle się rozwijać. Po dobrym zeszłym sezonie chciałem obronić swoje miejsce w wyjściowej szóstce, ale się to nie udało. Dostałem jasno do zrozumienia, że w przyszłym sezonie się to nie zmieni, więc stąd moja decyzja - powiedział 30-letni siatkarz w rozmowie z klubowymi mediami Aluronu CMC Warty.

- Trzy lata spędzone w Zawierciu na pewno będę dobrze wspominał, mimo że nie wszystko układało się po mojej myśli. Przychodziłem do ambitnego klubu z aspiracjami dołączenia do grona zespołów bijących się o medal, a odchodzę z klubu, który czuję niedosyt po srebrze PlusLigi. Jestem dumny, że byłem częścią tego projektu i tej drogi, którą Zawiercie przebyło w ostatnich latach. Ten czas, sukcesy, osoby, które tutaj poznałem oraz wspaniałą atmosferę, którą tworzą kibice, zawsze będę mile wspominał i z chęcią wracał do tego miejsca - podkreślił.

Poza sukcesami osiąganymi z zespołem "Jurajskich Rycerzy", Szalacha ma też w dorobku mistrzostwo Polski wywalczone w 2021 roku z Jastrzębskim Węglem. Z jastrzębianami zdobył również brązowy medal PlusLigi (2019).

Wcześniej Aluron CMC Warta Zawiercie poinformowała, że po sezonie 2023/2024 z klubu odchodzą dwaj francuscy przyjmujący Trevor Clevenot i Thibault Rossard, kanadyjski skrzydłowy Samuel Cooper, a także asystent trenera Winiarskiego Roberto Rotari.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport