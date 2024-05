Poznaliśmy wszystkich uczestników Memoriału Gołasia. To wielkie drużyny!

Dotąd Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia zaprezentowała trzech uczestników dziewiętnastej edycji turnieju upamiętniającego zmarłego reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że są to: Projekt Warszawa, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skra Bełchatów. To oznacza, że Wielkopolscy fani siatkówki będą mieli niepowtarzalną okazję do podziwiania takich siatkarskich gwiazd jak choćby: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz, Bartłomiej Bołądź, Andrzej Wrona, Artur Szalpuk, Kevin Tillie czy Linus Weber. Turniej tradycyjnie poprzedzą warsztaty siatkarskie dla grupy 150 osób z Powiatu Poznańskiego.

Dziś organizatorzy zaprezentowali ostatniego uczestnika XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Jako, że nasze kibicowskie serca głęboko wierzą w sukces reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu tym razem postawiliśmy na cztery polskie zespoły – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Kilka razy mieliśmy już okazję gościć świeżo upieczonych medalistów mistrzostw świata, Europy oraz Ligi Narodów. Mam nadzieję, że tym razem odwiedzą nas mistrzowie olimpijscy – dodaje organizatorka Memoriału.



– Mieliśmy kilka ciekawych propozycji zza granicy, ale wspólnie z Fundacją podjęliśmy decyzję, że w tym roku stawiamy na czołowe marki PlusLigi, wśród których znajdują się reprezentanci Polski – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. – Swoją chęć udziału w Memoriale zgłosiła reprezentacja Libii – wierzymy jednak, że wspólnie z kibicami odśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego – dodaje.

Jastrzębski Węgiel ma za sobą wyśmienity sezon. Podopieczni Marcelo Mendeza wywalczyli w nim mistrzostwo Polski oraz srebrne medale Ligi Mistrzów. W klubie zostają Benjamin Toniutti, Norbert Huber, Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak. – Ostatni raz mieliśmy zaszczyt gościć na Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia w 2019 roku. Z przyjemnością powrócimy do Zalasewa, by upamiętnić tego wspaniałego siatkarza – mówi prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. – Możliwość zmierzenia się z Projektem Warszawa, Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skrą Bełchatów gwarantuje rywalizację na najwyższym poziomie – właśnie tego nam trzeba tuż przed startem PlusLigi – dodaje włodarz mistrzów Polski.



XIX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia odbędzie się w dniach 31 sierpnia i 1 września. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na tę imprezę. W serwisie Biletomat.pl można nabyć wejściówki na jeden lub dwa dni turnieju. – Bardzo dziękuję prezesom klubów z Jastrzębia-Zdroju, Warszawy, Kędzierzyna-Koźla i Bełchatowa za przyjęcie naszego zaproszenia – mówi Jacek Kubiak prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Udział w naszej imprezie to najpiękniejszy sposób w jaki możemy uczcić pamięć o Arku, zapraszam wszystkich kibiców siatkówki by w tych dniach być na trybunach razem z nami – dodaje.

Informacja prasowa