Polak i Monakijczyk nie zwalniają tempa. Zaledwie parę dni temu grali w Genewie, ale tam odpadli na etapie półfinału. Po trudnej rywalizacji musieli uznać wyższość rywali. Czy podczas French Open "odbiją" sobie tę porażkę?

Roland Garros to jeden z najważniejszych turniejów w świecie tenisa. Rywalizacja w stolicy Francji to impreza należąca do Wielkiego Szlema. Innymi zmaganiami, zaliczanymi do tej kategorii są: Australian Open, Wimbledon oraz US Open.

Pierwsza edycja French Open odbyła się w 1891 roku. Do tej pory po najwięcej tytułów w rywalizacji panów na paryskich kortach sięgnął Rafael Nadal, który wygrał Rolanda Garrosa aż 14 razy. Natomiast wśród pań rekordzistką pod tym względem jest Chris Evert. Amerykanka triumfowała w paryskim turnieju siedem razy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Hugo Nys - Victor Cornea/Luciano Darderi na Polsatsport.pl.

