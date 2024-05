Czas na kolejne emocje z udziałem polskiej tenisistki! Tym razem na kort we Francji wyjdzie Magda Linette, która zmierzy się z Ludmiłą Samsonową w meczu pierwszej rundy Roland Garros.



Rosyjska rywalka Linette w ostatnim czasie prezentuje się niezwykle dobrze. Półfinał turnieju WTA w Strasburgu czy taki sam rezultat podczas zawodów w Abu Zabi sprawiają, że dla każdej zawodniczki Samsonowa będzie stanowiła spore zagrożenie. Podczas ostatniego turnieju we Francji (wspomniany Strasburg) pokonała kolejno Krejcikovą, Fernandez oraz Haddad Maię. W półfinale uległa dopiero Madison Keys.

Linette również notuje świetną passę i zaprezentowała się z dobrej strony podczas zawodów w Strasburgu. Najpierw wyższość Polki musiała uznać Belgijka - Sorana Cirstea, a następnie z poznanianką przegrała Jekaterina Aleksandrowa. Podobnie jak w przypadku Samsonowej, Linette zatrzymała się dopiero na starciu z Keys i z pewnością będzie chciała zaskoczyć rywalkę podczas tegorocznego Roland Garros.



Roland Garros to jeden z najważniejszych turniejów w świecie tenisa. Rywalizacja w stolicy Francji to impreza należąca do Wielkiego Szlema. Innymi zmaganiami, zaliczanymi do tej kategorii są: Australian Open, Wimbledon oraz US Open.



Po tytuł podczas zeszłorocznej edycji sięgnęła Iga Świątek. Naprzeciwko Polki w finale wielkoszlemowej imprezy stanęła Karolina Muchova. Pochodząca z Raszyna zawodniczka wygrała pojedynek po trzech setach, tym samym po raz trzeci w karierze sięgając po prestiżowe trofeum.



Finał French Open w singlu kobiet zaplanowany jest na sobotę 8 czerwca. Ostatni mecz w rywalizacji panów ma odbyć się dzień później, czyli w niedzielę 9 czerwca.



Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Ludmiła Samsonowa na Polsatsport.pl. Start spotkania w poniedziałek 27 maja około godz. 11:00.

PI, Polsat Sport